El PSPV rectifica e incluye Alicante en la diputación permanente Toñi Serna, primera por la derecha, en un acto junto a Carlos González, José Luis Ábalos y Alejandro Soler. / manuel lorenzo Remite una nueva relación de miembros para este órgano: Puig pasa a ser suplente y le sustituye Toñi Serna como titular JC. F. M. VALENCIA. Martes, 4 junio 2019, 23:50

Los socialistas valencianos han decidido enmendar su propuesta de miembros de la diputación permanente de Les Corts. Después de que este diario publicara el pasado lunes que los nombres propuestos por el PSPV para formar parte del órgano que asume la representación del pleno de la Cámara en periodo inhábil no incluían presencia alguna de la provincia de Alicante, la dirección del grupo, ese mismo día, remitió un nuevo listado de miembros de este órgano. ¿La novedad? La incorporación de una diputada alicantina, Toñi Serna, en sustitución del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El listado remitido inicialmente por los socialistas a Les Corts incluía al propio jefe del Consell, así como a la dirección del grupo parlamentario -Manolo Mata, Alfred Boix, Carmen Martínez y Sabina Escrig-. Los tres primeros, nacidos en la provincia de Valencia, y la cuarta, como Puig, en la provincia de Castellón. El listado se envió a la Cámara con fecha del 30 de mayo.

Cuatro días después, el 3 de junio, tenía entrada en el registro de la Cámara un nuevo escrito de los socialistas valencianos. Mata, que firma el escrito, comunica la «variación» en los representantes del PSPV en la diputación permanente. Puig pasa a ser suplente y Toñi Serna, secretaria del grupo parlamentario, se convierte en titular.

El líder socialista no tiene a ningún cargo alicantino entre su núcleo más estrecho de colaboradores

Junto a Puig, como suplentes, el responsable de Organización del PSPV, José Muñoz, los tres barones provinciales -José Chulvi, Mercedes Caballero y Ernest Blanch- y la secretaria de Igualdad, Rosa Peris.

La presencia de Puig como suplente, y no como titular, en la diputación permanente resulta curiosa, aunque no es la primera vez. El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra también fue suplente en la diputación permanente, «y los cambios en este órgano son frecuentes», admite una fuente parlamentaria.

Más llamativo resulta lo ocurrido con la representación alicantina. Que los socialistas corrigieran de inmediato la ausencia de un representante de esa provincia habla del reconocimiento del error, y de la convicción de modificarlo. En la dirección del grupo parlamentario tampoco hay ningún dirigente del socialismo alicantino, circunstancia que ha permitido concluir que el senador territorial que acompañará a Joan Lerma como representante de Les Corts en la Cámara Alta a propuesta de los socialistas valencianos pertenecerá al PSPV alicantino.

Pero la conclusión no ha gustado demasiado en Alicante. El socialismo de esa provincia se ha sentido menospreciado en más de una ocasión por decisiones adoptadas desde la dirección del partido, y en particular, en el seno del Consell. Hasta la incorporación de Ana Barceló a la cartera de Sanidad -tras la marcha a Madrid de Carmen Montón-, el Gobierno valenciano no contó con ningún representante del socialismo alicantino. Y esa circunstancia no pasó inadvertida a los ojos de algunos cargos socialistas de esa provincia. «No hay referentes alicantinos en el Consell», se dijo en alguna ocasión.

Puig, como presidente de la Generalitat, contó con algunos cargos alicantinos de su partido en el segundo escalón de la administración autonómica -Zulima Pérez o Julián López entre ellos-. Pero no pareció apostar de forma decidida por los socialistas alicantinos. De hecho, la pérdida de la alcaldía de esa capital -tras la marcha de Gabriel Echávarri y la abstención de Nerea Belmonte en el pleno en el que se elegía nuevo primer edil- contribuyó a extender la percepción del socialismo alicantino como un problema para Valencia, que ni tan siquiera la intervención del secretario de Organización, José Muñoz, permitió resolver.

La composición de la dirección del grupo, igual que el resbalón con la de los representantes socialistas en la diputación permanente, confirma la percepción de cierta falta de sensibilidad por parte de la dirección 'de País' hacia el PSPV alicantino. «No hay referentes del socialismo alicantino en el entorno del secretario general», se admite desde el partido, más allá de la propia Barceló y del papel que juega Herick Campos.

La singular vinculación de los socialistas con la organización que ahora dirige José Chulvi es la que provoca que muchos cargos de la organización quieran vigilar muy de cerca la presencia de Alicante en el nuevo Consell. «No puede repetirse lo de la pasada legislatura», proclaman quienes consideran imprescindible que al menos Ana Barceló repita como consellera para que el partido disponga de una cierta visibilidad.

Las fuentes consultadas remarcaron que reivindicar la presencia de Alicante es una manera de poner en valor el trabajo del partido en esa provincia y, al mismo tiempo, dar visibilizar a un referente que pueda enarbolar la bandera del partido y la labor del Consell cuando viaje a Alicante «con más frecuencia que la pasada legislatura».