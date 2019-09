El PSPV se queda solo en la Diputación de Alicante EP Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:23

alicante. El PSPV se quedó ayer solo en la Diputación de Alicante. PP, Cs y Compromís aprobaron de manera conjunta en el pleno provincial pedir al Gobierno central la convocatoria «urgente» del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para buscar soluciones «colegiadas» a los problemas de financiación de comunidades autónomas y municipios y para «garantizar la suficiencia financiera» de las instituciones.

Los tres partidos respaldaron así la moción presentada por el diputado de Compromís Gerard Fullana mientras que el PSPV votó en contra alegando una cuestión formal. Los socialistas pretextaron que la inicativa no es el instrumento adecuado, aunque aseguraron estar de acuerdo con el fondo. Fullana exigió que se «desbloqueen» las partidas para las comunidades autónomas y ha considerado «importante» que las instituciones valencianas muestren «unanimidad» ante el problema de financiación que sufre la autonomía.

El PSPV rechazó la moción porque aunque su portavoz, Toni Francés, dijo que estaban de acuerdo, alegó que «la forma y el instrumento no es el adecuado». Para el PSPV, no se puede acudir al CPFF porque el Gobierno central está en funciones y no podría adoptar una solución y en menos de dos semanas se sabrá si hay que repetir elecciones.