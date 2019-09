El PSPV no preguntará al presidente en Les Corts Los socialistas aseguran que su líder les ha instado a prescindir de intervenir de modo laudatorio en la sesión de control para no solapar a la oposición EFE Sábado, 21 septiembre 2019, 00:47

valencia. El grupo socialista en Les Corts no formulará finalmente pregunta de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante esta legislatura por petición expresa de este, que defiende que estas sesiones son para que la oposición controle al Gobierno. Desde el PSPV se ha relatado una escena entre Puig y su número dos en el partido, Manolo Mata, a la sazón portavoz socialista en Les Corts. Según el partido que lidera el presidente de la Generalitat, Puig le ha desvelado a Mata, que las sesiones de control estan para que la oposición controle al Ejecutivo. El jefe del Consell, según fuentes socialistas, quiere que se mantenga el protagonismo de los partidos contrarios al Consell porque cree en el parlamentarismo, una práctica en horas bajas. A pesar de las creencias que Puig asegura profesar, no participa en una sesión de control desde el pasado 28 de febrero y su partido ha actuado de modo que durante el verano, en la diputación permanente, tampoco atendió a las peticiones de PP y Cs, que ahora en septiembre también se han rechazado y retrasado.

Mata anunció esta semana tras la Junta de Síndics que su grupo no iba a renunciar esta legislatura (como sí hizo la legislatura pasada) a formular preguntas de control al president de la Generalitat, y que «en función del pleno» harían uso o no de este turno. Recordó que la legislatura pasada renunciaron porque pensaban que no estaba «muy bien» que hubiera tres intervenciones de los grupos que apoyan al Gobierno, ya que estas «suelen ser laudatorias». Finalmente, Mata consideró que si el resto de socios del Consell no quería renunciar a ese derecho, «al final, no está mal hablar de las cosas que interesan» al grupo socialista.

Desde el PSPV afirman que Puig ha rectificado a Mata porque prefiere que su grupo no le pregunte, pues cree en el parlamentarismo y considera que la sesión de control está para que la oposición le fiscalice.