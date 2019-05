El PSPV planea crear una macroconselleria con Gabriela Bravo al mando Ferri, Estañ, Micó y Mata, ayer, al inicio de la reunión en la sede de Compromís. / IRENE MARSILLA La consellera sumaría competencias que están en Presidencia aunque Compromís quiere separar Justicia de la gestión de los funcionarios valencianos BURGUERA VALENCIA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:32

La primera reunión sobre el contenido del nuevo pacto para formar el futuro Consell se celebró ayer entre los negociadores de PSPV, Compromís, Podemos y EU. Cerca de una veintena de personas se metieron en una sala habilitada en la sede de la coalición nacionalista en la plaza de El Pilar de Valencia. En cualquier caso, los esquemas de cada uno ya están diseñados, si bien es cierto que todo será retocado, pero las líneas generales de cada grupo ya están dibujadas. Por parte del PSPV, que es el partido con los mejores resultados en el ciclo electoral cerrado el domingo y que se inició el pasado 28 de abril, se podría aceptar aligerar los departamentos que dependen de Presidencia, tal y como desea Compromís. No obstante, los socialistas consideran que todas las competencias relacionadas con Gobernación (desde las emergencias, con una agencia propia, pasando por la supervisión de festejos y espectáculos, protección civil o la policía autonómica) actualmente en manos de José María Ángel, deben recalar en la Conselleria de Justicia y Administración Pública, en manos de Gabriela Bravo, que se perfilaría como uno de los miembros del futuro Consell que aumentaría sustancialmente sus competencias y protagonismo en el nuevo Gobierno a través de una macroconselleria.

Desde Compromís verían con buenos ojos que Bravo asumiera también Transparencia, que no tiene visos de continuar vigente como departamento independiente. No obstante, los nacionalistas consideran que la gestión de Bravo en Función Pública no ha sido positiva y pretenden que cambie de manos. En todo lo vinculado con la organización de los funcionarios, Bravo ha mantenido un notable enfrentamiento con Compromís a causa del requisito lingüístico, lo que bloqueó durante la mitad de la legislatura la nueva Ley de Función Pública, que finalmente no ha visto la luz.

La reunión celebrada ayer contó con algunos de los primeros espadas de cada partido, lo que apunta a que se entra en la fase más seria de la negociación. El equipo negociador socialista estaba compuesto por Manolo Mata (vicesecretario del PSPV y portavoz del partido en Les Corts), José Muñoz (secretario de Organización del partido), Mercedes Caballero (secretaria general de la provincia de Valencia y persona muy vinculada al ministro José Luis Ábalos) y Carmen Martínez (exvicepresidenta de Les Corts y alcaldesa de Quart). Con ellos acudió Ciprià Císcar, el veterano dirigente socialista, un hueso duro de roer que ya protagonizó la parte más árida de las negociaciones desarrolladas para cerrar el Pacto del Botánico de 2015. Los ejes del nuevo pacto, el programa de actuación del futuro Consell, fue el asunto que se dirimió ayer, si bien se trata de un primer esbozo sobre un tema que tendrá largo recorrido y algunos asuntos conflictivos.

Hay temas que parecen menores pero que durante la pasada legislatura generaron importantes problemas de entendimiento entre los socios, como puede ser el modo en que se enfoca la gestión del turismo (con la tasa como gran aspecto de discusión) o de las becas (si deben darse en función de renta o consecuencia de las notas de los solicitantes) o si el requisito lingüístico debe aplicarse de una manera global en la Administración autonómica. Habrá que ver si los negociadores pretenden asumir todos esos puntos calientes o prefieren realizar un acuerdo de líneas generales para evitar los conflictos, lo que abocaría esa hoja de ruta a una mera declaración de buenas intenciones.

Además de abordar el eje programático del pacto, ayer se diseñaron los plazos de los futuros encuentros, que continuarán mañana. Tras esta primera toma de contacto serán las distintas mesas de trabajo las que traten las cuestiones de manera pormenorizada, tanto los contenidos del pacto para un nuevo Consell como el modo de distribuir competencias, así como sus dimensiones. La cuota de participación que pretende asumir Podemos y EU será uno de los temas de debate. Si tras las elecciones autonómicas parecía probable que se encargasen de dos consellerias (en un Ejecutivo formado por una docena de departamentos, donde además de ese par, media docenas recalasen en manos socialistas y cuatro para Compromís), fuentes nacionalistas consideraron ayer que los resultados de los comicios locales debilita a los podemistas a la hora de reclamar dos consellerias. Estañ, antes de la reunión, consideró que el balance electoral que arrojaron las elecciones municipales no influyen en una «voluntad popular» que él traduce en los resultados autonómicos de abril, cuando Podemos logró mayor apoyo ciudadano.

Sin embargo, tanto Compromís como PSPV recordaron ayer que las negociaciones son globales. Es decir, relacionadas a tanto a la gestión autonómica (Generalitat) como provincial (diputaciones) y local (ayuntamientos), lo que supone situar sobre la mesa una materia, la de los municipios, en la que la escasa presencia de Podemos y EU en los ayuntamientos condiciona su fuerza negociadora. En este sentido, respecto al papel de la alianza que encabezan los morados, desde el PSPV se considera que sería problemático incorporarlos al mestizaje que han protagonizado socialistas y Compromís en el Consell. Dejarles aparte también permitiría al PSPV asumir menos responsabilidad de esa gestión, al no ser compartida. Sin embargo, desde Compromís sí se considera necesario un mestizaje global en el que participen todos los colores del Botánico renovado, una teoría que comparte Podemos.

Por parte de Compromís, se sentaron en la mesa de diálogo Àgueda Micó, Fran Ferri y Mónica Álvaro del Bloc (secretaria general del partido mayoritario de la coalición, el portavoz de Compromís en Les Corts y diputada autonómica, respectivamente), Pasqual Mollà y Miquel Real de Iniciativa (las dos personas de la más estricta confianza en el partido de Mónica Oltra) y Natxo Serra de Els Verds. La alianza entre Podemos y EU fue representada por Antonio Estañ (secretario general de los podemistas en la Comunitat), Enric Pla (único alcalde del partido morado durante la pasada legislatura), Ángela Ballester (exdiputada nacional) y Fabiola Meco (exdiputada autonómica), además de Ignacio Blanco y Aurora Mora de Esquerra Unida.