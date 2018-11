El PSPV marca el territorio frente a los directivos de À Punt que piden dinero Empar Marco, ayer, en su comparecencia en Les Corts. / efe Los socialistas se desligan de la demanda de Marco y Soriano de aumentar el presupuesto de la televisión y rechazan que reclamen lo mismo que otros entes autonómicos BURGUERA VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:53

Un duelo de alta intensidad y baja sonoridad se produjo ayer entre el PSPV, por un lado, y Compromís y los directivos de À Punt, por el otro. En la comisión parlamentaria de Radiotelevisión Valenciana sobre el presupuesto del ente para 2019 se evidenció la tensión política no resuelta entre los socios del Botánico, especialmente entre nacionalistas y socialistas valencianos. Desde la coalición que lidera Mónica Oltra se defendieron a capa y espada las aspiraciones de la dirección de la nueva televisión. El síndic de Compromís, Fran Ferri lo dio todo por la causa audiovisual. Cada una de sus intervenciones durante las comparecencias de Empar Marco (directora general de la Sociedad Valenciana de Medios de Comunicación) y Enrique Soriano (presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, CVMC) refrendaron la necesidad de que se aumente su presupuesto. La CVMC aprobó en septiembre pasar de los 55 millones anuales actuales hasta 69 millones, un incremento que Ximo Puig, presidente de la Generalitat, consideró inviable en una entrevista días después. El PSPV, por boca de la diputada Rosa Peris, evitó ayer el choque inicialmente, hasta que en una de sus intervenciones evidenció la oposición de los socialistas.

Enrique Soriano y Empar Marco no recibieron, precisamente, palmaditas en la espalda en Les Corts. Tanto PP como Ciudadanos manifestaron su total rechazo a los argumentos de los responsables de À Punt. Los populares incidieron en la incapacidad de los ejecutivos del ente para presentar unas cuentas sin pérdidas a pesar de que el proyecto está comenzando. Y Podemos, que fue el principal impulsor de la ley que dio pie a la nueva televisión, tampoco se puso de su lado.

El portavoz del partido morado, Antonio Montiel, se sumó a la oposición al Consell cuando recordó a los directivos de la televisión que el último informe de la Sindicatura de Comptes señala irregularidades que, según Montiel, son prácticas no demasiado graves pero que recuerdan a antiguos modos de proceder, a pesar de la juventud de la CVMC.

PP y Ciudadanos arremeten contra los ejecutivos de À Punt por su imprevisión presupuestaria

«Algo no está funcionando»

El diputado podemista se dirigió a Marco para admitir que era «valiente» al presentar una hoja de ruta en virtud de un presupuesto que el Consell no valida, una disonancia que Montiel subrayó al reflexionar sobre la actitud de la directora de À Punt: «El Consell no habla de su proyecto y de sus cifras, y eso es porque algo no está funcionando».

Si alguien tenía alguna duda de que «algo no está funcionando» quedó patente cuando Peris defendió la enmienda a la Ley de Acompañamiento pactada por PSPV y Compromís para evitar aplicar el tope salarial (un tercio del presupuesto de la televisión) a cambio de no incrementar el presupuesto en las cantidades que exige la cúpula de la CVMC.

Marco refrendó la necesidad de contar con más dinero rememorando una intervención de 2016 en Les Corts del director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, durante el periodo de recopilación de información de expertos, previo a la puesta en marcha de À Punt. Sánchez Izquierdo expuso, según ella, la importancia de invertir en productos de ficción para generar más audiencia, y Marco recordó que TVG cuenta con el doble de presupuesto que À Punt. La directora general consideró que, sin más presupuesto, se resentirá la calidad de la programación y el desarrollo del sector audiovisual valenciano.

Peris, en su turno, le señaló a Marco varias cosas. En primer lugar, que si las infraestructuras de la nueva televisión no son las mejores, tampoco lo son las del resto de la Comunitat; que Galicia cuenta con una financiación importante mientras que los valencianos están infrafinanciados; y para rematar, dos cargas de profundidad. La socialista indicó que TVG «cuenta con un buen presupuesto pero genera 10 millones de euros de publicidad». À Punt en un año apenas podría lograr una décima parte. Peris remató rememorando que Sánchez Izquierdo «nos dijo que sería un error que la partida del personal alcanzase el 50% del presupuesto», una tendencia en la que han incurrido los responsables de la CVMC, que sin haber completado un ejercicio completo ya superan el tope salarial fijado como un techo para evitar desmanes, un tercio del presupuesto. «Para todos hay aquí», advirtió la diputada socialista a Marco, quien evitó replicarle.