El PSPV ingresa 77.000 euros al mes de Les Corts y Vox no cobra por olvidarse el CIF La bancada socialista, la que más cobrará de Les Corts. / consuelo chambó El PP ha sido el más perjudicado esta legislatura y pasará a percibir 54.712 euros, frente a los 84.490 de la anterior HÉCTOR ESTEBAN Jueves, 11 julio 2019, 00:36

valencia. Los grupos parlamentarios de Les Corts ya han empezado a cobrar la subvención parlamentaria que, mes a mes, ingresarán para cubrir sus necesidades operativas en el Parlamento regional. En la web de transparencia económica ya se puede consultar la asignación reglamentaria para cada uno de los partidos con representación aunque junio haya sido un mes sin prácticamente actividad. El fijo es de 10.500 euros por grupo más 1.400 por diputado y 1.056 más, también por escaño, para contratar asesores.

Los buenos resultados de los socialistas valencianos en las urnas el pasado 28 de abril no sólo se tradujeron en una mayoría de escaños sino también en la mayor aportación económica de Les Corts a los grupos. El PSPV ingresó en junio 76.818 euros de subvención, una cantidad que multiplica la cantidad que ingresaba durante la anterior legislatura, que era de 66.459 euros al mes. Por su parte, el grupo parlamentario popular, que durante las últimas legislaturas ha sido de largo el partido que más dinero ha recibido por la cantidad de diputados que tenía en Les Corts, ha visto como las urnas han provocado que su número de parlamentarios mengüe de la misma manera que la ayuda económica. Un recorte que ha obligado a tomar medidas en la plantilla de personal.

El PP, como segunda fuerza política de la Comunitat, ha cobrado ya 54.712 euros del mes de junio. Una cantidad muy inferior a los 83.490 euros al mes que recibía de Les Corts durante la pasada legislatura gracias a sus 31 escaños. Las últimas elecciones recortaron la bancada popular hasta los 19 parlamentarios.

Ciudadanos engorda sus cuentas por el 28-A y la ausencia de diputados no adscritos Vox recibirá gracias a sus diez escaños una aportación de 35.000 euros al mes

La bajada de los populares ha provocado que se iguale con Ciudadanos y Compromís. El grupo que lidera como portavoz Toni Cantó ha percibido del mes pasado una ayuda de Les Corts que suma 54.172 euros. La formación naranja además se ve aliviada en sus cuentas porque en esta ocasión se mantiene el bloque parlamentario después de que en la pasada legislatura varios de sus diputados, con Alexis Marí a la cabeza, optaran por pasarse al grupo de los no adscritos. Ciudadanos ingresaba en el anterior ejercicio 42.129 euros al mes antes de su fractura política.

El que ha perdido dinero es Podemos, que sufrió un varapalo en las últimas elecciones, al perder casi la mitad de los diputados que obtuvo en 2015. En la anterior legislatura, los morados percibían 39.696 euros y en la actual, según los datos que figuran en la web de Les Corts, la cantidad se ha quedado en 30.149 euros.

La anécdota la protagoniza Vox, el partido novato en Les Corts en esta legislatura y cuya subvención no aparece publicada junto a la del resto de los grupos parlamentarios. El partido que lidera José María Llanos no pudo cobrar la ayuda como el resto de partidos con representación en la Cámara porque no habían presentado un número CIF para poder ingresar el dinero. Vox, que es la quinta fuerza política de Les Corts con diez escaños, percibirá alrededor de 35.000 euros.