El PSPV no hará primarias en la capital al retirarse el rival de Sandra Gómez La portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia se convierte en la candidata en 2019 B. FLORES Domingo, 30 septiembre 2018, 03:00

valencia. Sandra Gómez no tendrá rival. Los socialistas,introductores en España de las primarias, se las van a ahorrar tanto para elegir a su candidato a la presidencia de la Generalitat como para determinar quién optará a encabezar la lista municipal del principal ayuntamiento de la Comunitat. Ni Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ni Gómez, concejal y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, tendrán que someterse a un escrutinio que, a las buenas, es una fiesta democrática pero que, a las malas, supone un factor de erosión interna. Finalmente, a última hora, en realidad durante la madrugada del viernes al sábado, los responsables de organizar las primarias municipales en el PSPV se encontraron con que Sandra Gómez no tendrá rival y, por lo tanto, ya se puede considerar la cabeza de lista de la candidatura de los socialistas valencianos en la capital con motivo de las elecciones municipales de 2019.

La agrupación local del PSPV de Valencia no celebrará elecciones internas. A última hora se retiró la precandidatura contra la que tendría que disputarse las opciones Gómez. Finalmente, los socialistas valencianos han establecido las primarias para escoger su candidatura a las elecciones de 2019 en apenas ocho municipios de los 65 con más de 20.000 habitantes de la Comunitat. Se acordó que no sería necesario en aquellas grandes localidades donde el alcalde es socialista. No obstante, son muchas más, entre ellas Valencia, donde no habrá primarias.

Sí que se deberá preguntar a la militancia en las localidades alicantinas de Torrevieja, La Vila Joiosa (a pesar de que allí sí cuentan con un alcalde del PSPV), Calp, El Campello y Villena, junto a las valencianas de Alfafar, Manises y Sueca.

Sandra Gómez

En todos los casos hay tan solo dos candidatos, por lo que no será necesaria una segunda vuelta, y se realizará una única votación. El PSPV-PSOE cerró este pasado viernes el plazo para presentar precandidaturas, por lo que ahora tienen hasta el viernes 5 de octubre para recoger los avales.

En el caso de Sagunt, pese a haber dos candidaturas socialistas no habrá primarias y Darío Moreno será el aspirante a la alcaldía porque el PSPV no aceptará la del exalcalde y actual edil Francisco Crispín, que será suspendido de militancia después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya solicitado cinco años de prisión «por gastar el dinero destinado a uniformidad que contempla el convenio del consistorio a compras personales».

Sandra Gómez presentó su candidatura a las primarias el pasado miércoles. En la sede del partido, la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia aseguró que pretende dar estabilidad y respaldo a las personas «que han confiado en este proyecto de progreso y de izquierdas que representa al Govern de la Nau», en relación al gobierno que lidera Joan Ribó en el Consistorio de la capital. «Queremos que los gobiernos de progreso se consoliden, y esa va a ser siempre nuestra voluntad», indicó Gómez, quien puso en valor la coalición en Valencia por ser «un proyecto donde tres partidos con diferentes visiones han logrado llegar a acuerdos».