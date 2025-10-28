El PSPV le exige a Vilaplana el ticket del parking de hace un año

El PSPV reclama a la periodista Maribel Vilaplana que entregue a la comisión de investigación de la dana en Les Corts el ticket del parking ... del 29 de octubre y el cargo de la tarjeta con fecha y hora. Vilaplana comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, y sobre el momento en que finalizó el encuentro entre ambos no se ha logrado establecer un horario definitivo.

El síndic del PSPV en Les Corts, Jose Muñoz, señala que «ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el president la fatídica tarde de la DANA»: «Hay una obligación moral de dar toda la información»

Los socialistas valencianos reclaman a la periodista que «ayude a la comisión de investigación para esclarecer los hechos»: «Las víctimas necesitan reparación, justicia y verdad».