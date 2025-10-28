Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O
Maribel Vilaplana.

El PSPV le exige a Vilaplana el ticket del parking de hace un año

Los socialistas reclaman a la periodista que comió con el president Mazón que entregue a la comisión de investigación de la dana en Les Corts el recibo del aparcamiento del 29 de octubre y el cargo de la tarjeta con fecha y hora

Burguera

Martes, 28 de octubre 2025, 13:00

Comenta

El PSPV reclama a la periodista Maribel Vilaplana que entregue a la comisión de investigación de la dana en Les Corts el ticket del parking ... del 29 de octubre y el cargo de la tarjeta con fecha y hora. Vilaplana comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, y sobre el momento en que finalizó el encuentro entre ambos no se ha logrado establecer un horario definitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  6. 6

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  7. 7

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10

    Situación insostenible para Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV le exige a Vilaplana el ticket del parking de hace un año

El PSPV le exige a Vilaplana el ticket del parking de hace un año