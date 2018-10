El PSPV espera arrancar un mes más de prórroga para abandonar Blanquerías La actual sede del PSPV en la calle Blanquerías. / damián torres Los propietarios de la actual sede dejan a los socialistas otros 15 días para una mudanza que tenía que estar concluida el día 15 de este mes F. R. VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 00:26

Los socialistas valencianos tienen como plazo hasta finales de mes para dejar la calle Blanquerías y trasladar su domicilio social a un inmueble situado cerca del Mercado Central. El PSPV ha conseguido arrancar un par de semanas más el tiempo fijado para realizar la mudanza, que se había establecido como fecha tope el 15 de octubre. No obstante, están negociando otra prórroga de un mes para dar el salto a su nueva sede, posiblemente porque no han ultimado los trabajos de reforma precisos para reubicarse.

El PSPV ha ido alargando y alargando el cambio de casa desde que vendió su sede actual, situada en el número 4 la calle Blanquerías, junto a las Torres de Serranos, en octubre del año pasado. Con aquella venta se acordó que abandonarían su actual inmueble, que va a convertirse en un hotel de lujo, el pasado 15 de junio, aunque la intención de la dirección del partido era irse tres meses antes, en marzo. Permanecer en la actual ubicación, como le ha sucedido al PSPV, acarreaba una indemnización pactada con la empresa que ha comprado un inmueble situado en un lugar privilegiado, en el centro histórico de Valencia, al lado del jardín del Turia, la cadena hotelera Myr, propiedad del Grupo Comatel.

Pero los socialistas valencianos no tuvieron fácil encontrar un local al que trasladarse una vez concluyeron que no pueden arrastrar una deuda de casi ocho millones de euros que no obstante, no cubrirá los cerca de ocho millones de euros de deuda que arrastra el PSPV con los 5,8 millones cobrados por el inmueble.

El PSPV tenía que haber abandonado su sede el 15 de junio tras venderla en octubre del año pasado

Acostumbrados a disfrutar de un lugar en el que precisamente no les faltaba espacio, los locales que veían no les acababa de cuadrar para convertirlos en sus próximas sedes. Fijaron su objetivo en la Avenida del Oeste. Buscaban un lugar céntrico y en mayo del año pasado parecían haberlo encontrado en el número 48. Pero las negociaciones por la venta se alargaron hasta octubre y el local elegido ahora, por lo que parece ya no es el que hace poco más de año y medio les gustó.

Ahora parecen haber encontrado otro espacio precisamente en la avenida del Oeste «cerca del Mercado Central», señalaron fuentes cercanas a la dirección del partido en la Comunitat Valenciana. El lugar elegido por los socialistas valencianos para su nueva sede en Valencia parece haberse convertido en un secreto de Estado, aunque se conoce que será un piso y que con el tiempo tendrán la oportunidad de incorporar otro.

Junto con la cúpula autonómica de los socialistas valencianos, también se trasladarán a este nuevo domicilio social la organización provincial, la de la ciudad de Valencia y la de las Juventudes Socialistas.

El local, además de despachos y espacios para reuniones, precisa de una sala multifuncional para reunir al comité nacional del PSPV del que forman parte alrededor de 300 militantes o, como alternativa acudir al salón de un hotel cada vez que tengan que mantener un encuentro este órgano del partido.