El PSPV enfría el cara a cara entre Puig y Bonig Isabel Bonig y Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. / damiÁn torres La dirección socialista cierra la puerta a un debate con la líder del PP tras comprobar el rechazo explícito de Oltra S. P. VALENCIA. Martes, 12 marzo 2019, 23:56

El anticipo de las elecciones autonómicas al 28 de abril ya disparó la tensión entre PSPV y Compromís, los dos socios del Consell. Y la dirección socialista no está dispuesta a generar un nuevo choque de esa dimensión con la líder de la formación nacionalista, probable socio obligado después de los comicios. De manera que lo que el lunes pareció en algún momento un sí a la oferta de 'cara a cara' lanzada por Isabel Bonig al candidato de los socialistas valencianos, quedó reducido ayer a un 'no por ahora', con pocos visos de cambiar.

Puig dijo el lunes no tener «ningún problema» en ese debate con Bonig, aunque, a renglón seguido, admitió no tener «muchas ganas» de hacerle la campaña a la dirigente popular. Ayer, fuentes de la dirección socialista consultadas por este diario cerraron la puerta, al menos por el momento, a esa posibilidad.

Los dirigentes socialistas consultados por este diario recordaron que Puig y Bonig han protagonizado decenas de cara a cara, en referencia a las sesiones de control al presidente de la Generalitat que han tenido lugar en Les Corts toda la legislatura.

Ferri dice que Bonig teme medirse a Oltra, « la persona que más valencianos quieren de presidenta»

Pero además, las mismas fuentes no ocultaron su preocupación por la respuesta que un debate de ese tipo -que daría todo el protagonismo a los líderes de los dos grandes partidos y, al mismo tiempo, difuminaría al resto- tendría por parte de Compromís y de su líder, la vicepresidenta Mónica Oltra.

Ayer mismo, la dirigente nacionalista se refirió a esta propuesta de debate para señalar que «resulta absolutamente anacrónico» y supone vivir en la «nostalgia» pedir un debate «cara a cara» solo entre los candidatos del PP y el PSPV. «En este país el multipartidismo ha venido para quedarse, en este país se ha acabado eso de dos partidos que se van alternando en el poder», señaló, informa Efe.

Por su parte, el cabeza de lista de Compromís a Les Corts por la circunscripción de Valencia, Fran Ferri, manifestó que Bonig «realmente tiene miedo a enfrentarse en un debate público» a la principal persona que los valencianos «quieren que presida la Generalitat», en alusión a Mónica Oltra.

La negativa de los socialistas a su propuesta provocó la reacción de la líder del PPCV. Bonig consideró que el silencio de Puig a su propuesta se debe a que Puig tendría que dar explicaciones de todos los problemas que ha generado a los ciudadanos y por eso rehuye un debate a dos conmigo». Bonig señaló que no entiende «por qué Ximo Puig no quiere dialogar. Esto no va de nueva o vieja política si no de confrontar dos modelos» y añadió que Puig «también le propuso un 'cara a cara' al entonces presidente Alberto Fabra y el señor Fabra aceptó».

El candidato de Cs a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó,. también rechazó ese cara a cara entre Puig y Bonig, líderes -dijo- de «dos partidos investigados por corrupción» que «bloquean reformas clave para la regeneración democrática». Según Cantó, «el bipartidismo valenciano no se ha enterado de que hay una nueva realidad política en España y en la Comunitat Valenciana», informaron fuentes de la formación naranja.

«No entendemos el sentido de que debatan cara a cara dos partidos que se han puesto de acuerdo para mantener privilegios de la clase política y han bloqueado reformas clave para la regeneración democrática», apuntó Cantó, que afirmó que «tanto PP como PSPV han impedido la eliminación de aforamientos que propone Cs».

Asimismo, el dirigente señaló que estos dos partidos «evitan las comparecencias de sus dirigentes por corrupción y no han conseguido culminar una reivindicación histórica para los valencianos como es el nuevo modelo de financiación autonómica».