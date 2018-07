El PSPV contempla que Rodríguez opte a la alcaldía pese a su imputación Jorge Rodríguez y Toni Gaspar, ayer en Ontinyent. / LP Blanquerías remarca que el código ético del partido no impide encabezar una lista a un cargo suspendido de militancia JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Viernes, 27 julio 2018, 00:47

La dirección nacional del PSPV contempla la posibilidad de que el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, encabece la lista del PSPV en las elecciones municipales de 2019. Pese a estar suspendido de militancia después de ser detenido en el marco de la Operación Alquería, pasar una noche en el calabozo y estar siendo investigado por supuestos delitos de prevaricación y malversación, la ejecutiva que lidera Ximo Puig sostiene que el código ético del partido no impide al expresidente de la Diputación volver a asumir el cartel electoral de su partido.

Rodríguez y la cúpula de presidencia de la Diputación de Valencia fueron detenidos el pasado 27 de junio, en el marco de una operación en la que se produjeron registros en la propia institución provincial, en la empresa pública Divalterra, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en distintos domicilios, entre ellos el del propio exdirigente socialista. Esa misma noche, la permanente de la dirección del PSPV decidió suspender de todos sus cargos en el partido a Rodríguez.

Cinco días después de su detención, y después de que su entorno abonara la teoría de la conspiración interna en el PSPV como causante de la actuación judicial -que investiga los contratos de alta dirección realizados desde la empresa pública- Rodríguez accedió a abandonar la presidencia de la Diputación y a ceder temporalmente la alcaldía de Ontinyent -que hace sólo unos días decidió recuperar-. Ayer, sin ir más lejos, recibió la visita del nuevo presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar.

Un argumentario insiste en que el caso de Rodríguez no afecta a su gestión en el Ayuntamiento de Ontinyent

La situación de Rodríguez en el PSPV sigue siendo la de suspendido de militancia. La investigación abierta sobre sobre él mismo y su equipo en la Diputación se encuentra bajo secreto de sumario. El líder del PSPV, Ximo Puig, no cuestionó esta misma semana la decisión de Rodríguez de recuperar la alcaldía. Otros dirigentes del PSPV también se han mostrado comprensivos con el expresidente de la Diputación, a pesar de que desde la dirección provincial que encabeza Mercedes Caballero consideró que Rodríguez debería de haber presentado su dimisión.

El horizonte más cercano al que se enfrentan los socialistas valencianos es el de la confección de candidaturas electorales, prevista para después del verano. Con Rodríguez ejerciendo ya de alcalde con relativa normalidad, la tesis que sostienen algunos cargos del partido es la de que su entorno procurará que, si el secreto de sumario del caso Alquería no se ha levantado -y sigue sin conocerse la magnitud de los hechos que están siendo investigados-, Rodríguez podrá encabezar la lista del PSPV, incluso aunque esté suspendido de militancia.

Fuentes de la secretaría de Organización del PSPV remarcaron ayer a este diario que el código ético de los socialistas «no prohibe expresamente» que un cargo del partido que esté siendo investigado en un procedimiento judicial y que haya sido suspendido de militancia pueda encabezar una lista electoral. «Sólo en el caso de la apertura de juicio oral» es cuando el código ético cierra esa puerta.

La misma fuente consideró que la decisión se adoptará teniendo en cuenta si se ha levantado el secreto de sumario, de manera que se pueda considerar cuál es la dimensión de los hechos investigados -el propio juez llegó a asumir la «notoria gravedad» de los delitos investigados-. «Dependerá de cómo esté el tema cuando llegue el momento de tomar la decisión», consideró la misma fuente.

Es un tema administrativo

Que Blanquerías contemple la posibilidad de que Rodríguez pueda ser el candidato del PSPV a la alcaldía de Ontinyent abunda en la tesis sostenida por un argumentario difundido por un grupo de whatsapp del que forman parte miembros de la ejecutiva 'de País' del PSPV en el que se sostiene que Rodríguez «ya asumió, con creces, su supuesta responsabilidad y renunció a la presidencia de la diputación porque es el organismo donde se centran las investigaciones de posibles irregularidades administrativas. Es un tema administrativo, no es un tema relacionado con corrupción». La reflexión no deja de ser llamativa, toda vez que los delitos investigados -malversación y prevaricación- son los más identificables con la corrupción política (al margen de que haya o no enriquecimiento personal) y de que Rodríguez llegó a pasar una noche en el calabozo.

El argumentario difundido por distintos canales del PSPV remarca que las investigaciones «no se centran en su gestión al frente del Ayuntamiento de Ontinyent. De hecho, en la actualidad, no existe ningún tema cuestionado jurídicamente ni investigado en el Ayuntamiento».

Un cargo socialista consultado ayer por este diario respondió con guasa a esta reflexión. Y consideró que, con ese argumento, Cristina Cifuentes no tendría por qué haber dejado la Comunidad de Madrid porque ni su Máster ni las cremas que habría sustraído en un supermercado tenían nada que ver con su gestión política en el gobierno regional.