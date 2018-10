PSPV, Compromís y Cs pactan subir hasta 1.500 euros el sueldo anual de los diputados Diputados durante un pleno de Les Corts. / D. TORRES PP y Podemos se oponen a la decisión de que los salarios aumenten un 1,75% para equipararse al de los funcionarios A. CERVELLERA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:35

Valencia. Los diputados de Les Corts han decidido incrementar su salario del mismo modo que se aumentó el de los funcionarios tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La comisión de Gobierno Interior de la cámara valenciana aprobó ayer, con los votos de PSPV, Compromís y Ciudadanos, elevar el salario de los parlamentarios en un 1,75%, lo que conlleva que cobrarán hasta 1.500 euros más al año, como en el caso de Enric Morera, presidente de Les Corts.

La decisión tomada por este órgano, del que forman parte los miembros de la Mesa de Les Corts y los portavoces parlamentarios, no pudo ser aprobada por unanimidad ya que PP y Podemos se opusieron a la medida. En el caso del grupo popular fue, según el partido, «por coherencia» y para mantener la línea que ha llevado durante los últimos meses. La formación morada también quiso mantener su postura y desde el partido se resaltó que este no es un buen momento para el incremento porque «uno de cada cuatro valencianos vive por debajo de los 8.500 euros al año y los diputados ganan de media más de 4.000 euros al mes» más que proponer que se suba el sueldo a sus señorías, lo que habría que hacer es plantear medidas que los acerquen a la ciudadanía». Además, el partido que encabeza Antonio Estañ en la Comunitat Valenciana incidió que su código ético les obliga a no percibir una retribución mayor a la de tres salarios mínimos y a donar el resto así como renunciar a privilegios como el seguro de vida, las tarjetas de peaje o el parking.

Tanto el PP como Podemos se opusieron a incrementar el sueldo de los altos cargos del Consell en la negociación de los presupuesto autonómicos de hace un año. Entonces Ciudadanos también votó en contra de la propuesta del PSPV y Compromís, por lo que no salió adelante. Ahora el partido naranja argumenta su cambio de postura con la tesis de que este era un asunto que ya se había negociado cuando se aprobó la subida de los funcionarios en julio. «No entendemos que este tema se tenga que volver a votar en comisión de interior, pero en cualquier caso la partida esta presupuestada ya y había un informe favorable de los letrados» señalaron desde Ciudadanos, que incidieron en que el PP y Podemos votaron a favor en otras comunidades autónomas.

PSPV y Compromís comparten esta postura y junto a la formación que lidera Albert Rivera en España indicaron en el pacto que otras siete regiones como Aragón o Murcia, el Congreso y el Senado ya han aprobado el incremento tanto para los funcionarios como a los diputados, tal y como se desprende del documento del acuerdo. En territorios como Cataluña y Madrid este aumento sólo afecta a los empleados públicos mientras que en La Rioja, Castilla y León o Asturias aún no se ha tomado ninguna medida.

Efecto retroactivo

El acuerdo de elevar el salario un 1,75% que fue aprobado ayer por la comisión de Gobierno Interior contempla una subida del 1,5% que se abonará con efectos retroactivos desde el inicio del 2018 y un 0,25 adicional desde julio.

El pacto llevará a que se produzca un aumento sustancial para los parlamentarios, que podrá variar desde los 578 euros anuales hasta los 1.542, dependiendo del cargo que se ostente en Les Corts. Según las tablas salariales de 2017 de la cámara y el acuerdo, un diputado raso ganará 578 euros más al año y percibirá en total 33.625. Esta cantidad aumenta considerablemente si el dirigente está presente también en una comisión.