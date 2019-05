El PSPV amplía el abanico de aspirantes a acompañar a Lerma como senador territorial S. P. Jueves, 23 mayo 2019, 00:33

valencia. Se busca mujer y alicantina para ir al Senado. Razón: el grupo parlamentario socialista. Mientras el expresidente de la Generalitat valenciana y ya exsenador territorial, Joan Lerma, tiene garantizado su regreso a la Cámara Alta, el puesto extra obtenido por los buenos resultados del PSPV en las pasadas elecciones generales y autonómicas del pasado 28-A, dotará a los socialistas de otro puesto de los que designa Les Corts.

En concreto, la segunda plaza será para una mujer y de la provincia de Alicante, por lo que el abanico de posibilidades se acota a esta circunscripción. Aunque la decisión final la deberá adoptar el secretario general del PSPV, Ximo Puig, lo cierto es que la terna comienza a incluir los primeros nombres para ocupar el escaño. Y lo curioso es que esa jugada podría servir para despejar alguno de los lugares de actual y futuro segundo escalón del Consell. Así, fuentes socialistas aseguran que entre las candidatas a senadora podría estar la actual directora general de Universidades, Josefina Bueno, o la directora general de Cooperación, Antonia Moreno. Otras fuentes apuntan también a la actual presidenta del partido, Juana Serna, aunque con menores posibilidades que las anteriores para ocupar la plaza extra surgida tras los pasados comicios. También las alcoyanas Blanca Marín o Zulima Pérez, cumplen con el criterio provincial, pero en principio el presidente cuenta con ellas para la reedición del Botánico.

La decisión, no obstante, no será inmediata, ya que hasta que todos los grupos de Les Corts no estén constituidos, no ser puede convocar la comisión del Estatuto del diputado, que deberá revisar la idoneidad de los currículums de los candidatos. Eso sí, tras la reforma de la ley, esta pasada legislatura, ya no deberán superar el famoso 'examen de valencianía'. Según la Mesa de Les Corts, el pleno que finalmente elegirá a los senadores se podría producir antes de las vacaciones parlamentarias de verano. En total, se designará a cinco nuevos senadores territoriales por la Comunitat Valenciana, dos para el PSPV y uno para Ciudadanos, Compromís y PPCV.