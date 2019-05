El PSPV abre el debate sobre quién presidirá la Diputación de Valencia Toni Gaspar, en el centro, en presencia de la líder del PSPV provincial, Mercedes Caballero. / txema rodríguez El núcleo duro de Ábalos en el partido extiende sus dudas acerca de la candidatura de Gaspar pese al respaldo mostrado por Puig JC. F. M. VALENCIA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:30

La jornada electoral del próximo domingo, considerada como la segunda vuelta de las generales del 28-A, no sólo desvelará la identidad de los gobiernos municipales y la representación española en el Parlamento europeo. También servirá para conformar las mayorías de las Diputaciones provinciales. La designación de los futuros diputados de las corporaciones y la elección de los presidentes figura ya en la hoja de ruta de los partidos. No se aborda en público, porque la elección es indirecta -no se vota a los diputados, sino que estos se deciden en función de los concejales de que dispone cada partido en los distintos partidos judiciales-, pero se prepara el escenario con el que poder controlar instituciones que disponen de una cómoda salud financiera.

En el caso de la Diputación de Valencia, la pasada legislatura ha sido una de las más agitadas que se recuerda, con la detención primero del expresidente popular Alfonso Rus por su implicación en el caso Imelsa, y, posteriormente, por la del presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, junto a cinco de sus más estrechos colaboradores. El caso Alquería, que investiga delitos de prevaricación y malversación, obligó al alcalde de Ontinyent a renunciar al cargo y permitió a su hasta entonces vicepresidente, Toni Gaspar, asumir la máxima responsabilidad de la corporación provincial.

A Gaspar lo propuso como presidente el líder del PSPV, Ximo Puig, mientras Rodríguez pasaba la noche en el calabozo. Un movimiento relámpago, dirigido probablemente a impedir que José Luis Ábalos y su entorno más cercano elevaran su propia propuesta. Hace pocos meses, en una entrevista con este diario, el también presidente de la Generalitat mostró su criterio favorable a que Gaspar continúe al frente de la corporación provincial si los resultados del 26-M así lo permiten.

Puig propuso en su día a Gaspar y ya ha avisado de que es su candidato para seguir en el cargo

El criterio de Puig es importante, y podría ser decisivo. Pero en ningún caso es el único. El entorno del secretario de Organización del PSOE ha evitado respaldar la propuesta de Gaspar. De hecho, el equipo de la dirección provincial que lidera Mercedes Caballero recuerda que la decisión respecto a quién debe ocupar ese puesto no debe producirse hasta conocer los resultados el domingo por la noche y con la relación de diputados provinciales sobre la mano.

Es cierto que los socialistas parecen los mejor situados en la carrera por retener la presidencia de la Diputación, de la misma manera que Compromís ya dejó entrever su voluntad de incluir en la negociación del Botánico cuestiones como las Diputaciones y los Ayuntamientos -planteamiento que el PSPV rechaza de plano-.

Elegir un perfil

En todo caso, la dirección provincial considera necesario abrir un debate más de fondo, que determine el perfil del futuro grupo socialista de la corporación provincial. «No es lo mismo poner a alcaldes que a concejales, de la misma manera que no es igual apostar por referentes de grandes municipios que por referentes locales de ayuntamientos más pequeños», explicó esta fuente.

El entorno de Caballero asegura no tener una decisión tomada respecto a quién debe ocupar la presidencia de la corporación provincial, y ni siquiera cierra del todo la puerta a que Toni Gaspar pudiera asumir esa responsabilidad. Pero sí advierten de que el reglamento federal del PSOE reserva para las direcciones provinciales la propuesta de diputados provinciales y la del propio presidente de la corporación.

Uno de los nombres que el entorno del secretario de Organización del PSOE ha venido manejando como posible candidato a esa presidencia es el del alcalde de Burjassot, Rafa García, aunque ese criterio respecto al tamaño de los municipios representados -la localidad de l'horta nord tiene 40.000 habitantes- podría ser un inconveniente para asumir la presidencia de la Diputación. Gaspar, por ejemplo, es alcalde de Faura, una localidad de 4.000 habitantes. En la decisión definitiva influirá, no obstante, el criterio del secretario federal de Organización del PSOE, con quien Gaspar no mantiene mala relación.