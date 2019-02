El PSOE del Senado se abstiene en una moción para poner fecha a la financiación Senadores socialistas, ayer en la Cámara Alta. / efe El PP vota en contra de la iniciativa presentada por Podemos, al incluir otros puntos como la reestructuración de la deuda, y Compromís y Ciudadanos la respaldan A. CERVELLERA Jueves, 7 febrero 2019, 00:27

Valencia. El Consell presidido por el PSPV ha priorizado en el debate político de esta legislatura la reforma de la financiación autonómica pero la llegada Pedro Sánchez llegó al Gobierno frenó sus planes ya que el presidente señaló que era casi imposible sacarla adelante esta legislatura. Esta misma semana se tuvo que volver a lamentar que el debate sobre un cambio de modelo fuera relegado en el orden del día de la cumbre que mantendrán en Consell y el Ejecutivo central y ayer se volvió a confirmar que el PSOE no tiene prisa por sacar adelante este modelo cuando se abstuvo en una votación en el Senado que pedía fijar un calendario para la reforma.

La iniciativa presentada por Ferran Martínez, senador valenciano de Podemos, proponía que durante esta legislatura el nuevo modelo, caducado desde 2014, se aprobase. Tal y como informaron fuentes de la Cámara Alta, los socialistas quisieron rebajar el texto inicial presentado por el partido morado y no fue hasta última hora cuando se trató de pactar una enmienda transaccional que finalmente no pudo ver la luz. Como informó Efe, el senador del PSOE Marcelino Iglesias señaló que compartía «el objetivo» de renovar el sistema «tras un retraso importante» y culpó al anterior Ejecutivo del PP de no haberlo puesto en marcha en 2014. Al no poder incluir la enmienda su grupo optó por la abstención.

Por su parte, el PP votó en contra de la moción con el argumento de que se habían incorporado otros puntos que no tenían relación como la petición de una reestructuración de la deuda autonómica o la petición de una armonización fiscal entre territorios que Podemos incluyó al considerar que comunidades como Madrid han reducido sus impuestos hasta tal punto se han convertido en «pequeños paraísos fiscales». Al contar los populares con una mayoría de senadores en la Cámara Alta la iniciativa no pudo prosperar.

Podemos considera que el Gobierno no quiere abordar la reforma «por intereses electorales»

Martínez lamentó que parece que Pedro Sánchez no se atreve a promover la reforma de la financiación «por intereses electorales, y las consecuencias las pagan autonomías infrafinanciadas como la valenciana». También reprochó a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que sus compañeros de partido se hayan opuesto en el Senado a esta iniciativa. El senador remarcó que la reforma «sigue siendo una asignatura pendiente a la que ni siquiera se le quiere poner un horizonte temporal» y subrayó que la «crisis democrática y la territorial» son «dos caras de la misma moneda» y que la deuda de las autonomías es un «mecanismo para imponer recortes» para añadir que la reforma del sistema «no es un problema técnico sino político» que «tiene que ver con la insuficiencia de ingresos fiscales».

La iniciativa de Podemos sí que logró el respaldo de Compromís y Ciudadanos que negociaron con la formación morada enmiendas parciales y optaron por sumarse a la iniciativa aunque su respaldo fuera insuficiente para que saliera adelante.