Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ante el juez 44 de los 86 detenidos en la macrooperación contra el 'cártel del puerto'
Elma Saiz, este miércoles en el Congreso. Efe

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

La ministra Elma Saiz defiende en la Cámara baja el respeto a los derechos humanos y la crucial aportación a la economía de los trabajadores extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:32

La comparecencia de Elma Saiz en el Congreso para explicar a petición propia la política de inmigración del Gobierno desembocó en un nuevo rifirrare ... entre la izquierda, PP y Vox a cuenta del que, según el CIS, es el segundo problema para los españoles, tan solo por detrás del acceso a la vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  5. 5

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  6. 6

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  7. 7 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  8. 8 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  9. 9 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  10. 10 Aemet anuncia rachas muy fuertes de viento este miércoles y no descarta lluvias en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso

PSOE, PP y Vox ensanchan la brecha por la inmigración en el Congreso