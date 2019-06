Las productoras investigadas usaron una asociación de vecinos para cobrar ayudas El aeródromo del Maestrat en la localidad de Vinaròs. / aeródromo maestrat Turismo negó a los Adell Bover, relacionados con el hermano de Puig, 19.000 euros para impulsar un aeródromo pero cobraron 5.000 de la memoria histórica HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Lunes, 24 junio 2019, 00:08

Los empresarios de las productoras de televisión excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística usaron una asociación de vecinos para tratar de recibir nuevas ayudas públicas de distintas consellerias del Gobierno valenciano, de las que han ingresado casi 294.000 euros en los últimos años. La familia Adell Bover, propietaria de las productoras Kriol y Canal Maestrat y relacionadas laboralmente con las empresas del hermano de Ximo Puig, se presentaron a un plan de subvenciones de la Agencia Valenciana de Turismo. A través de la asociación de vecinos Les Suterranyes de Vinaròs pidieron 19.000 euros que no fueron concedidos para impulsar un proyecto privado.

La familia Adell Bover creó en diciembre de 2010 la asociación de vecinos Les Suterranyes. La constitución la firmaron Juana Bover Ríos en calidad de presidenta y sus hijos Juan Enrique Adell Bover (secretario) y Enrique Juan Bover Adell (tesorero). Madre e hijos gestionan varias empresas de comunicación en Vinaròs. El 25 de mayo de 2017, Juan Enrique Adell Bover presentó por registro de entrada de la Agencia Valenciana de Turismo un proyecto para optar a las ayudas del programa 3, que se destinan al impulso del marketing del producto turístico de la Comunitat Valenciana. El proyecto era la creación de la marca Aeródrom Maestrat.

En la descripción y objetivos, Juan Enrique Adell Bover defendió que la aviación deportiva dinamiza el turismo y genera flujos de visitantes desestacionalizados. Además, apuntó que el Aeródrom Maestrat permitiría dar a conocer parques naturales como la sierra de Irta, el Delta del Ebro, la Tinença de Benifassà y Els Ports. Además de fomentar el golf por la cercanía de varios campos a las instalaciones del aeródromo. Adell Bover valoró en 12.000 euros la creación de la marca y aseguró que pondría en marcha una campaña de marketing y publicidad en varios medios de la provincia de Castellón y Cataluña.

Las campañas para impulsar la marca Aeródrom Maestrat se iba a llevar a cabo en las televisiones y radios de la familia Adell Bover, que gestionaban a la vez la asociación de vecinos que había pedido la ayuda. Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB realizarían los trabajos. Las dos primeras fueron excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios. Además, Antifraude y Política Lingüística investigan a Kriol por la justificación de unas ayudas recibidas para promocionar el valenciano. Otra de las firmas que iba a participar en la promoción de Aeródrom Maestrat era Comunicacions dels Ports, con una campaña de 2.500 euros. Esta empresa es propiedad de Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y que también fue sorprendida por À Punt en el pacto de precios. Además, varias de las empresas del hermano de Puig recibieron pagos en el expediente investigado por Antifraude.

La Agencia Valenciana de Turismo descartó -así se publicó en el DOGV del 21 de agosto de 2018- conceder una ayuda de 19.000 euros a la asociación de Les Suterranyes al considerar que el proyecto presentado no correspondía con el espíritu de la convocatoria «ya que tiene como objeto la promoción de una infraestructura». Turismo concluyó que la idea no era impulsar el turismo en la provincia de Castellón sino un negocio particular.

Les Suterranyes también se presentó a una subvención de la conselleria de Justicia para proyectos sobre la memoria histórica. Las bases se publicaron en julio de 2016 y la ayuda fue denegada porque el objeto de la asociación no correspondía con la finalidad de la ayuda.

Los Adell Bover, en mayo de 2017 cambiaron el objeto social de la asociación de vecinos: «Impulsar cualquier construcción aeronáutica e impulsar la aviación deportiva, además de promover la memoria histórica de los bombardeos que realizó la legión Cóndor con base el en áeródromo de la Sénia, en la campaña de Levante y en la batalla del Ebro a través del avance por el Maestrazgo de Castellón». De esta manera, a la siguiente convocatoria ya cumplió el requisito y el 6 de agosto de 2018 recibió 5.000 euros de los 5.602 euros que solicitó.