Los 'problemas' de Morant con las mujeres

JC. Ferriol Moya Valencia Sábado, 26 de abril 2025, 00:41 Comenta Compartir

Las leyes de Igualdad aprobadas en España han permitido en las últimas décadas, entre otros logros, contribuir a extender la presencia de la mujer en la primera línea de la actividad política hasta situarla, al menos en algunos ámbitos, en niveles similares a los de los hombres. Las listas electorales se elaboran con garantía de paridad, y desde la última modificación de la ley obligan a lo que se denomina como 'lista cremallera', que intercala mujeres y hombres de forma consecutiva.

No hay a la vista una convocatoria electoral cercana. El PSPV viene exigiendo la dimisión de Carlos Mazón y que se celebren elecciones autonómicas cuanto antes. La ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, encabeza esa campaña del 'volem votar' con la que ha querido distanciarse de la moción de censura de Compromís. Una propuesta con visibilidad desigual y, hasta el momento, ningún éxito, a la vista de la respuesta por parte de los populares.

Si se convocaran ahora esas elecciones, Morant encabezaría la lista del PSPV por la circunscripción de Valencia y optaría a la presidencia de la Generalitat. La proclamación de Pilar Bernabé como líder del PSPV de la capital acerca a la ministra al cartel electoral autonómico, por más que algunos cargos socialistas insistan en el buen papel que la delegada del Gobierno viene protagonizando desde la dana del pasado 29 de octubre.

Tan es así, que en el PSPV se especula con que la propia Bernabé no sólo encabezará la lista del PSPV al Ayuntamiento de Valencia, sino que además es una opción más que probable para formar parte de la lista de los socialistas a Les Corts. Y claro está, si eso ocurriera, tendría que ser por la circunscripción de Valencia y, atendiendo a esa lista cremallera, no antes del número tres de la candidatura. Es una posibilidad sobre la mesa, por más que hasta la fecha haya sido más una práctica del PP –con María José Catalá o en su día con Rita Barberá- que de los socialistas valencianos. «El PSPV es un partido de mujeres, le pese a quien le pese», proclamó Bernabé durante su proclamación como nueva líder del partido en la capital.

Morant puede encontrarse con un problema, o no, a la hora de seleccionar la presencia de mujeres en las listas electorales, y en particular la candidatura a Les Corts por la circunscripción de Valencia. Y no sólo por la presencia de ella misma y eventualmente la de Bernabé. El PSPV obtuvo 12 escaños por esta provincia en las autonómicas de 2023, para un resultado global de 31 diputados socialistas.

Las encuestas que se han conocido hasta la fecha prevén una pequeña mejora de resultados para el PSPV que, por la provincia de Valencia, mantiene en la actualidad a siete mujeres y cinco hombres. Con la lista cremallera, situar a siete mujeres en las próximas Corts supondría obtener al menos 13 escaños por esa circunscripción.

El problema para Morant viene de la significativa presencia de candidatas a formar parte de esa próxima lista autonómica. Aspirantes que, incluso en el caso de que finalmente Bernabé no hiciera ticket con Morant en la candidatura para Les Corts, son bastantes más de las que podrían garantizar ese puesto de salida en las próximas elecciones.

Del actual grupo parlamentario socialista, la presencia de mujeres elegidas por la provincia de Valencia incluye a Mercedes Caballero, uno de los principales puntales de la estrategia de oposición a Mazón que encabeza el síndic José Muñoz. También forma parte de ese grupo Alicia Andujar, otra diputada con notable presencia en los medios de comunicación. Por la lista de Valencia también fueron elegidas en 2023 Xelo Angulo, Sonia Borruey, Cristina Martínez y Rosa Peris –estas dos últimas iban en puestos de salida-, además de Romina del Rey.

Esas son las que están. Pero la nómina de aspirantes son bastantes más. Entre la nómina del personal de confianza de Diana Morant se encuentra Anaïs Menguzzato, que ejerce funciones de jefa de gabinete de la secretaria general de los socialistas valencianos. Menguzzato fue gerente de FGV, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valencia y podría formar parte de la candidatura autonómica del PSPV por esta circunscripción.

La fecha de esas elecciones es una incógnita, por más que la ministra insista en reclamar su adelanto. Algunos analistas dan por hecho que las elecciones municipales y autonómicas coincidirán en 2027 con las elecciones generales. Y ese escenario añadiría nuevos ingredientes al análisis. Entre los diputados del PSPV en el Congreso figuran la exalcaldesa de Quart Carmen Martínez y la exprimera edil de Algemesí, Marta Trenzano, que podrían tener opciones de formar parte de la lista autonómica. En situación similar se encontraría la senadora Rocío Briones, considerada además como una de las dirigentes de máxima confianza de la líder del PSPV.

Otra de las opciones sobre la mesa es la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. La que fuera síndica de los socialistas valencianos al comienzo de esta legislatura, incorporada después al equipo que dirige el ministro Jordi Hereu, podría volver a formar parte de la candidatura autonómica, especialmente si las elecciones generales coincidieran con las autonómicas.

Entre los nombres de aspirantes a candidatas que se barajan en el PSPV de la provincia de Valencia figura María Such, ex directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, y la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna y presidenta del comité nacional del PSPV, Lara Romero.

Los puestos de salida en esa candidatura autonómica por la provincia de Valencia serán los 12 primeros, que es el resultado obtenido en 2023, aunque las expectativas del PSPV pasen por mejorar esa cifra. Sobre una lista cremallera, seis de esos puestos serían para mujeres. Y el número de aspirantes a ocuparlos es muy superior.

