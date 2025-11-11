Las primeras palabras de Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat El hasta ahora número dos de Mazón ha sido el elegido por Génova para suceder al alicantino

Juan Francisco Pérez Llorca es el candidato elegido para el debate de investidura a la presidencia de la Generalitat. Esta decisión se ha hecho pública ocho días después de que Mazón anunciase su dimisión en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. El día 19 terminaba el plazo para inscribir al candidato y desde Génova consideran que es el que cuenta con más opciones de lograr el apoyo de Vox. El alcalde de Finestrat es del grupo de dirigentes populares más cercanos a Mazón. De hecho, es su número dos. La primera reacción del secretario general del PPCV a su candidatura como futuro president ha llegado mediante redes sociales.

Agradezco la confianza del presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, proponiéndome como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Se abre ahora un… — Juanfran Pérez Llorca (@JuanFranFines) November 11, 2025

Ha agradecido la «confianza» del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ser candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Ha asegurado además que priorizará «las necesidades de los valencianos» en las negociaciones para convertirse en president. Ha destacado que acepta «el reto de lograr una mayoría, con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, ha señalado que ahora se abre un periodo de diálogo, que ha recalcado que afrontarán «con seriedad, rigor y siempre priorizando las necesidades de los valencianos».