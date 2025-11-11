Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat esta semana y señala las zonas donde caerán
Juan Francisco Pérez Llorca en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Las primeras palabras de Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat

El hasta ahora número dos de Mazón ha sido el elegido por Génova para suceder al alicantino

A. Pedroche

A. Pedroche

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Juan Francisco Pérez Llorca es el candidato elegido para el debate de investidura a la presidencia de la Generalitat. Esta decisión se ha hecho pública ocho días después de que Mazón anunciase su dimisión en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. El día 19 terminaba el plazo para inscribir al candidato y desde Génova consideran que es el que cuenta con más opciones de lograr el apoyo de Vox. El alcalde de Finestrat es del grupo de dirigentes populares más cercanos a Mazón. De hecho, es su número dos. La primera reacción del secretario general del PPCV a su candidatura como futuro president ha llegado mediante redes sociales.

Ha agradecido la «confianza» del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ser candidato a sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Ha asegurado además que priorizará «las necesidades de los valencianos» en las negociaciones para convertirse en president. Ha destacado que acepta «el reto de lograr una mayoría, con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, ha señalado que ahora se abre un periodo de diálogo, que ha recalcado que afrontarán «con seriedad, rigor y siempre priorizando las necesidades de los valencianos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  8. 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  9. 9

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  10. 10 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las primeras palabras de Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat

Las primeras palabras de Pérez Llorca como candidato para presidir la Generalitat