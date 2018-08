Presidencia ya empieza a preparar el Debate de Política General de dentro de 21 días S. P. VALENCIA. Martes, 21 agosto 2018, 00:15

El equipo de Presidencia de la Generalitat ha empezado a preparar el Debate de Política General que se celebrará en el Parlamento valenciano dentro de 21 días.

Se trata de una discusión parlamentaria en la que el presidente de la Generalitat lleva todo el peso, tanto de exposición como de réplica a la oposición. Por eso en la preparación del argumentario sobre el que trabajará el equipo presidencial participan responsables de las distintas consellerias.

El Debate de Política General está previsto que se celebre el próximo 11 de septiembre y el de este año será el último de la legislatura. No se volverá a celebrar otro hasta 2020, puesto que 2019 es año de elecciones autonómicas y se celebra el debate de elección del presidente de la Generalitat. Por ese motivo durante el curso parlamentario de 2019 no habrá otras acciones parlamentarias de ese tipo en Les Corts. Habrá otros cara a cara entre la oposición y el jefe del Consell, pero no tan dilatados como este.