El PPCV insta a César Sánchez a elegir entre el Congreso o la Diputación Los presidentes de las diputaciones de Castellón, Alicante y Valencia, Moliner, Sánchez y Gaspar. / efe La popular Eva Ortiz insiste en la idea de «una persona, un cargo» a pesar de que está de acuerdo con la excepción de Català BURGUERA Miércoles, 27 marzo 2019, 00:08

valencia. Eva Ortiz, diputada del PP y secretaria general de los populares valencianos, habló ayer con la claridad que suele utilizar, guste o no guste, le genere un problema o no. Ortiz insistió en defender la máxima «una persona, un cargo», una regla que la dirección de los populares en la Comunitat ha intentado extender a toda su lista, si bien finalmente tuvo que ceder a una excepción, la de la candidata a la alcaldía de la ciudad de Valencia, María José Català, que de no haber figurado en listas también se hubiera tratado de una excepción, pues los alcaldables del PP a la capital siempre han aparecido en ese listado autonómico.

Ortiz dijo respaldar «excepciones» como la de Català, número seis en la lista autonómica por Valencia, si bien sí considero que en el caso de César Sánchez va a tener que elegir entre ir al Congreso o a la Diputación de Alicante llegado el momento, tal y como marcan los estatutos. La máxima uno por uno se ha cumplido «escrupulosamente» en las listas autonómicas, con esta excepción, según recalcó la dirigente del PPCV.

Ortiz, que agradeció el trabajo hecho a los diputados que continuarán la próxima legislatura y a los que no lo harán, indicó que confeccionar una lista «siempre es muy complicado» y nunca será «perfecta» pero ha puesto en valor el esfuerzo en intentar compatibilizar experiencia y renovación.

Respecto a la situación de César Sánchez, la número dos de Isabel Bonig indicó que cuando llegue el momento, el actual presidente de la corporación provincial alicantina deberá decidir si ir al Congreso (como diputado nacional) o a la Diputación (como diputado provincial) porque por estatutos, los del PPCV, no puede ocupar los dos sitios. En este sentido, además, Ortiz recalcó que «la Diputación de Alicante tiene entidad y dedicación suficiente» como para ostentar este único cargo, en referencia al futuro de César Sánchez tras las elecciones del 28 de abril y, posteriormente, las del 26 de mayo, pues serán en estas últimas donde se diriman los ayuntamientos y, de ahí, se haga el cómputo para configurar las distintas diputaciones.

«No puede ocupar los dos sitios, sin excepciones», a no ser que lo diga «el comité ejecutivo nacional», matizó Ortiz, una salvedad que bien podría producirse (al igual que ha sucedido con Català) en el caso de César Sánchez, que cuenta con poderosos valedores en el PP nacional al ser uno de los pocos cargos de gran relevancia entre los populares valencianos que apostó decididamente por Pablo Casado en las primarias por la presidencia del partido.