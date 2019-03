El PPCV insta a César Sánchez a elegir entre el Congreso y la Diputación César Sánchez. / alex dominguez Bonig asegura que los estatutos de la formación marcan esta incompatibilidad y destaca que las normas «son para todos» A. C./ EP Viernes, 22 marzo 2019, 00:31

Valencia/Alicante. César Sánchez quiere ocupar la próxima legislatura tres cargos políticos de manera simultánea. El actual presidente de la Diputación de Alicante ha sido designado por la dirección popular que encabeza Pablo Casado cabeza de lista por la provincia de Alicante para las elecciones generales del 28 de abril. Pero este nombramiento no ha evitado que Sánchez quiera optar a la reelección para mantenerse como presidente provincial tras los comicios locales del 26 de mayo, para lo cual necesita también ser concejal en alguna localidad alicantina. El objetivo de Sánchez es compaginar estos tres cargos pese a que no cuenta con el beneplácito de Isabel Bonig, presidenta del PP en la Comunitat, que ayer no dudó en recordar a Sánchez que los estatutos de su formación marcan esta incompatibilidad.

Bonig subrayó que las normas internas del partido sobre la incompatibilidad de cargos «son para todos» y que se aplicarán «cuando se tengan que aplicar». En ese sentido, y a preguntas de los medios durante una visita a la comarca alicantina de l'Alcoià, Bonig indicó que «no hay ningún problema» pero que «tendrá que renunciar», a alguno de ellos, porque «está en los estatutos». «Está fijado en los estatutos que son para todo el mundo; por lo tanto no hay ningún problema», destacó. Pese a ello quiso incidir en que el actual presidente provincial y alcalde de Calpe es un «magnífico candidato» del PP por Alicante al Congreso, y «lo hará francamente bien porque desde su posición de presidente de la Diputación conoce perfectamente esta provincia y aportará muchísimo».

Sánchez no se ha pronunciado durante los últimos días sobre esta posibilidad pero su objetivo es no ceder. El candidato a las generales considera que, aunque sea difícil, su puesto a cargo de la corporación provincial se puede compaginar con el del Congreso y esgrime como principal argumento que existe un precedente, el del expresidente de la Diputación de Toledo.

La dirección nacional podría hacer una excepción y Sánchez ocuparía los dos cargos

Los estatutos del partido marcan de forma clara que ser diputado nacional «es incompatible con el desempeño del cargo de presidente provincial» pero no se descarta que Génova haga una excepción y Sánchez pueda optar finalmente a los dos puestos. El presidente de la Diputación mantiene una buena relación con Casado, al que apoyó en la segunda vuelta de las primarias después de respaldar en un primer momento a María Dolores de Cospedal. Génova lo recompensó con un puesto en la ejecutiva y desde entonces es uno de los hombres fuertes de Casado en la Comunitat.

Por su parte, Bonig y la mayor parte de su equipo optaron por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y, aunque hubo cierta reconciliación, episodios como la elección del cabeza de lista por Valencia han vuelto a generar un enfrentamiento entre las dos direcciones que, de cara a las elecciones autonómicas y generales, se va a tratar de solventar para poder dar una imagen de unidad.

Listas electorales

Sobre la elaboración de listas del PP valenciano, Isabel Bonig quiso recordar que el plazo para la presentación termina el día 25 y que hay un «diálogo continuo». «Hay gente que no sé por qué sale, hay gente que está demasiado centrada en confrontar la dirección nacional y regional», lamentó y remarcó que el pasado día 19 estuvo en Valencia Casado y «se vio que la relación es total y absoluta de confianza y relación». Por ello, quiso reclamar «tranquilidad» porque de «igual» manera que se eligieron los nombres de los alcaldables a las tres capitales se conformarán por «conformidad» el resto de listas. Desde el PP valenciano se apuntó que se está esperando a que Génova haga públicas las listas completas al Congreso y al Senado para terminar de retocar una candidatura autonómica que está casi lista.