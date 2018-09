El PPCV no cree que el guiño de Casado a González Pons sea definitivo para optar a alcalde Isabel Bonig se dirige a los asistentes al acto del sábado en la Pobla de Farnals. / juan j. monzó La dirección de Bonig coincide con el líder nacional en que el eurodiputado es muy conocido pero remarca que hay otras opciones JC. FERRIOL MOYA Lunes, 24 septiembre 2018, 00:43

valencia. Hasta en cuatro ocasiones. Pablo Casado aprovechó su intervención el sábado en el acto organizado por el PP valenciano en La Pobla de Farnals para poner en valor el trabajo de Esteban González Pons. El dirigente valenciano, actual vicepresidente primero del PP europeo, escuchó desde la primera fila el reconocimiento del presidente nacional. Y todos los asistentes entendieron los guiños de Casado en el marco del debate abierto en el seno del partido: la incógnita sobre el cartel electoral de los populares para la alcaldía de Valencia. Que Casado piropeara a González Pons, unido a que algunos miembros de su entorno más cercano no ven más opción que la del eurodiputado para encabezar la lista municipal del PP, reforzó las posibilidades, a juicio de algunos de los asistentes, de que el debate empiece a estar decidido.

La dirección regional del PP valenciano, sin embargo, no lo ve así. Fuentes de la cúpula de la formación que lidera Isabel Bonig consideraron ayer que los guiños -«que los hubo», se admitió- de Casado a González Pons tienen más que ver con la valía del eurodiputado valenciano y con el reconocimiento de la labor que realiza en Bruselas que con el horizonte electoral valenciano. González Pons, tal y como ha venido detallando este diario, podría asumir a partir del mes de noviembre la presidencia interina del PP europeo -en sustitución de Manfred Weber si éste opta a presidir la Comisión Europea-. Con las elecciones europeas coincidiendo con las autonómicas y locales el 26 de mayo de 2019, al eurodiputado valenciano se le sitúa al frente de la candidatura del PP a la Eurocámara -o únicamente por detrás de Dolores de Cospedal si la exnúmero dos acepta ocupar encabezar esa lista-. Y las opciones de asumir la presidencia del PP europeo tras esos comicios están sobre la mesa.

La dirección del PPCV que encabeza Isabel Bonig reconoce que Esteban González Pons es el dirigente popular más conocido de los que podrían presentarse como candidato a la alcaldía de Valencia. Pero sus opciones de alcanzar tan altas responsabilidades en Europa son tan reales que resultaría desconcertante apartarlo ahora de la política europea.

La cúpula regional desliza que el elogio al eurodiputado se refirió a su gran papel en Bruselas Dirigentes del PPCV apuestan por un candidato que dé imagen de que se abre una nueva etapa

¿Eso cierra sus opciones a la alcaldía de Valencia? La dirección del PP valenciano asume que no, y reconoce que una de las posibilidades sobre la mesa sería que el eurodiputado valenciano formara parte de la lista europea y, al mismo tiempo, encabezara la del PP local. Una doble candidatura que no parece de fácil encaje, pero que permitiría no desatender el horizonte político europeo que González Pons puede llegar a asumir a corto plazo, ni las necesidades de su partido en el cap i casal.

Con todo, la dirección regional recuerda que hay alternativas. Y remarca que las expectativas creadas respecto a quién encabezará la lista para el Ayuntamiento obligan a jugar fuerte, quizá con un candidato que traslade la imagen de que se abre una nueva etapa en el partido -sacudido toda esta legislatura por una investigación judicial, el caso Taula, que tiene a nueve de los diez concejales a un paso del banquillo-. El entorno de Bonig recuerda que González Pons se había pronunciado en diversas ocasiones en contra de encabezar la lista para el Ayuntamiento -en especial durante la etapa de Mariano Rajoy como líder nacional-, aunque esa contundencia a la hora de expresar su negativa ha desaparecido con Casado, quizá porque las posibilidades se han reactivado.

En todo caso, la dirección regional del PPCV asume que, para presentar un candidato que no sea tan conocido como González Pons, los plazos comienzan a ser cortos. Casado ha anunciado que los principales carteles electorales estarán antes de la convención del mes de diciembre.