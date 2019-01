El PPCV cierra puertas a Català en la lista autonómica La dirección regional ratifica que su «deseo» es que los alcaldes no estén presentes en la candidatura para las elecciones a la Generalitat BURGUERA Viernes, 25 enero 2019, 00:49

valencia. La dirección regional del PPCV no tiene entre sus planes contar con María José Català, candidata a la alcaldía de Valencia y actualmente diputada en Les Corts, para que repita en la lista autonómica de la candidatura que encabezará Isabel Bonig. No es deseo de la cúpula regional incluirla a ella ni a ningún otro alcaldable, si bien es posible que se vean obligados por circunstancias excepcionales. O, dicho de otro modo, porque Génova así lo considere. La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, subrayó ayer el «deseo» de la dirección regional de que sea incompatible ser concejal y diputado a la vez y así «que cada uno se dedique en cuerpo y alma a sus competencias». Ortiz, que sabe que en política las cosas pueden cambiar mucho o nada según cómo sople el viento, recordó además que esa incompatibilidad no está en los estatutos del partido y aún no se ha abierto el debate sobre las listas autonómicas, aunque de momento, la puerta para Català no está abierta.

La número dos del PPCV puntualizó: que sea el deseo de la cúpula regional no supone que no vaya a pasar o que no se pueda valorar. «¿Eso está en los estatutos? No. ¿Es un deseo de la dirección regional para que cada uno se dedique en cuerpo y alma a sus competencias? Sí, es un deseo». Recordó Ortiz que esa fórmula ya se puso en marcha en la provincia de Alicante donde hubo diputados que renunciaron a sus actas como concejales como Asunción Zaplana o Loreto Cascales para ser diputadas nacionales. En cualquier caso, Ortiz indicó que todavía el debate sobre las listas autonómicas no está abierto y desconoce si «habrá alguna excepcionalidad que se pueda contemplar» ya que listas autonómicas las elaborarán entre los tres presiente provinciales, la dirección regional y la nacional. «El debate aún no está abierto y cuando lleguemos a ese momento veremos los pros y los contras de tomar una decisión u otra», admitió Ortiz.