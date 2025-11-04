Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Martínez Mus, nuevo vicepresidente del Consell
Junta de Síndics. José Cuéllar

PP y Vox juegan al ratón y al gato en Les Corts

Los voxistas reclaman a los populares que «se aclaren» y desde el partido de Feijóo aseguran que lo tienen «muy claro» y que presentarán un candidato a suceder a Mazón «en tiempo y forma», antes del 19 de noviembre

Burguera

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

Populares y voxistas han comenzado a jugar al ratón y al gato en Les Corts. Nadie descubre sus cartas, todos se guardan la mano. Desde ... hoy, este martes, ha comenzado a correr el plazo de 12 días hábiles para que los grupos parlamentarios presenten candidatos a la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. ¿Y? Nada. Según Vox, nada ha cambiado respecto a ayer. Avances, cero. De hecho, los voxistas reclaman a los populares que se «aclaren» si bien no precisan exactamente qué tipo de certidumbres exigen a los que han sido sus socios durante la legislatura. Por su parte, los populares aseguran que «lo tienen claro», pero no dicen el qué, y sobre todo quién, si bien aseguran que «presentaremos un candidato en tiempo y forma». No está mal. Eso propiciará que haya una votación y que después de este periodo de presentación de candidaturas comience otro de votación de candidatos. Los populares creen que lo mejor es que la legislatura no se interrumpa, mientras que la izquierda reclama elecciones para cambiar el signo político en la Generalitat y los voxistas pretenden «un gobierno estable defendiendo las ideas de Vox».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  6. 6

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  7. 7 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  8. 8 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  9. 9

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia
  10. 10

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias PP y Vox juegan al ratón y al gato en Les Corts

PP y Vox juegan al ratón y al gato en Les Corts