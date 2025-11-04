PP y Vox juegan al ratón y al gato en Les Corts

Populares y voxistas han comenzado a jugar al ratón y al gato en Les Corts. Nadie descubre sus cartas, todos se guardan la mano. Desde ... hoy, este martes, ha comenzado a correr el plazo de 12 días hábiles para que los grupos parlamentarios presenten candidatos a la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. ¿Y? Nada. Según Vox, nada ha cambiado respecto a ayer. Avances, cero. De hecho, los voxistas reclaman a los populares que se «aclaren» si bien no precisan exactamente qué tipo de certidumbres exigen a los que han sido sus socios durante la legislatura. Por su parte, los populares aseguran que «lo tienen claro», pero no dicen el qué, y sobre todo quién, si bien aseguran que «presentaremos un candidato en tiempo y forma». No está mal. Eso propiciará que haya una votación y que después de este periodo de presentación de candidaturas comience otro de votación de candidatos. Los populares creen que lo mejor es que la legislatura no se interrumpa, mientras que la izquierda reclama elecciones para cambiar el signo político en la Generalitat y los voxistas pretenden «un gobierno estable defendiendo las ideas de Vox».

Tal y como están, es posible que nadie consiga lo que quiere, y se adelanten elecciones (lo que el PP dice que no quiere), vuelva a ganar el bloque de la derecha (lo que no desean PSPV y Compromís), o que las urnas señalen a los populares como un ganador que, sin embargo, tenga que volver a negociar con Vox, que anhelan un Consell que ellos presidan, también improbable según las encuestas.

Es una situación muy complicada. Ni siquiera hay una confirmación oficial de que existen unas negociaciones. Los voxistas se muestran herméticos a la par que enigmáticos, y aseguran que «las cosas están igual que ayer», señala el síndic de Vox, José María Llanos. Sin embargo, la portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, señala que «las conversaciones se están llevando a cabo», si bien no puede precisar quién está hablando por cada parte.

Lo único que se sabe, una realidad empírica, es que el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, no ha estado en la Junta de Síndics. El PSPV lo interpreta como un modo de ocultarse, mientras que todos los demás, incluido Compromís, otorgan a la ausencia signo de normalidad. En las quinielas, el nombre de Pérez Llorca aparece en un lugar destacado, y su ausencia desprende aroma de misterio. Chulià, en cualquier caso, ha asegurado que «pocos podrán decir que Pérez Llorca rehúsa contestar preguntas. No siempre viene él a la Junta. No hay nada de anormal. Cuando eres alcalde, y él lo es del Finestrat, es lo primero que eres. No siempre puede atender todas las ocupaciones el mismo día y hay que delegar. Presentaremos un candidato en tiempo y forma».

¿Entonces, será un hombre, un «candidato»? Chulià ha sonreído. En el tejado del PP está la pelota sobre qué persona encabezará su candidatura. Hay 40 escaños en Les Corts ocupados por el PP. El nombre de la alcaldesa María José Catalá, también está sobre la mesa, una posible candidata bien vista desde Génova, mucho mejor que desde Vox. Chulià ha precisado: «Candidato o candidata». Todo en el aire.