PP y Vox imponen discreción sobre el relevo de Mazón aunque con perspectiva de pacto rápido

La negociación entre PP y Vox para elegir candidato para la investidura como president de la Generalitat avanza. Y lo hace en buena dirección. El ... calendario de declaraciones de la jueza de Catarroja, que ha citado como testigo el día 21 al principal aspirante a sustituir a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, no parece afectar a los contactos que mantienen los dos partidos.

Eso sí, el silencio se impone. Populares y voxistas han optado por la discreción, por una negociación sin focos en la que poder abordar la letra pequeña del acuerdo. Descontado el candidato, el secretario general de los populares valencianos, las dos formaciones abordan ya la plasmación del acuerdo, los compromisos que permitirán que los 13 diputados de Vox en Les Corts voten a favor del dirigente popular.

Las expectativas siguen siendo de una negociación rápida, que pudiera desembocar a principios de la semana que viene en la presentación de la candidatura en el registro de Les Corts. El debate de investidura, en todo caso, tendría lugar la última semana de noviembre.

Los populares han reiterado en diversas ocasiones que dilatar el acuerdo no sería una buena decisión. Los socialistas valencianos impulsan ya una campaña que pretende debilitar la posición de Pérez Llorca y, al mismo tiempo, alentar el escenario de una convocatoria electoral anticipada con ese 'volem votar' que defiende su líder, la ministra de Ciencia Diana Morant. Retrasar el acuerdo, se considera, no haría otra cosa que regalar terreno a ese planteamiento. Un escenario que los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han venido a rechazar al reclamar estabilidad para la Comunitat Valenciana, sólo un año después de la dana que arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 muertos.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido este viernes, sobre si se descarta como candidata a presidenta de la Generalitat en las elecciones de 2027, que ella quiere ser la primera edil de la ciudad «muchos años, tantos años como quieran los valencianos».

Además, ha manifestado que espera que «sean ágiles y leales» las negociaciones entre el PP y Vox para elegir al sucesor de Mazón. Sobre si le trasladó este jueves al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que se descartaba como candidata presidenciable, Catalá ha indicado que habla «de forma muy frecuente» con él pero que no va a revelar el contenido de estas conversaciones, que versaron sobre «cuestiones de todo tipo». Preguntada si se se autodescarta también para las elecciones autonómicas en caso de que sean dentro de dos años, en 2027, ha insistido: «Yo quiero ser alcaldesa muchos años, tantos años quieran los valencianos».

Esa referencia a la candidatura de 2027 no es anecdótica. Algunas fuentes consideran que el debate sobre la candidatura de Pérez Llorca a estas alturas está mucho menos en las condiciones que pondrá Vox, que se asumirán con toda probabilidad, como con esa discrepancia más o menos soterrada existente entre el PP valenciano y la calle Génova respecto al liderazgo de Pérez Llorca.

Unas diferencias que tendrían¡ que ver con la voluntad del dirigente valenciano por contar con las manos libres, no sólo para tomar las decisiones que considere oportunas como president de la Generalitat como porque no exista una limitación temporal a su mandato. La calle Génova no ha ocultado nunca sus preferencias por Catalá como cartel electoral, pero Llorca considera que merece la oportunidad de disponer de un periodo de demostrar su perfil y su capacidad de gestión sin que su presidencia tenga una temporalidad predeterminada. Un presidente sin apellidos, antes que uno que tenga fecha límite de las próximas elecciones.