Urgente La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
El síndic del PSPV habla con la presidenta de la comisión, la voxista Miriam Turiel. José Cuéllar

PP y Vox rechazan la petición del PSPV para que Mazón lleve a Les Corts la factura del Ventorro

La mesa de la comisión de investigación de la Cámara valenciana se opone a la petición de reclamar al jefe del Consell el ticket del restaurante y el registro de llamadas que realizó la tarde de la dana por «no ser un tema perentorio»

Burguera

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Poco o ningún entusiasmo mostró la izquierda valenciana cuando se LAS PROVINCIAS adelantó esta semana que Mazón comparecería el próximo martes en la comisión de ... investigación de la dana en Les Corts. Sin embargo, ya puestos a venir, los socialistas se han puesto a pedir. No obstante, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, ha pensado la derecha. El PSPV ha reclamado a la mesa de la comisión que reclame al jefe del Consell que acuda a la Cámara con la factura del Ventorro y la lista de llamadas completa que realizó la tarde de la dana. Petición denegada gracias a los votos en contra de PP y Vox, con mayoría en esa mesa de la comisión.

