PP y Vox rechazan la petición del PSPV para que Mazón lleve a Les Corts la factura del Ventorro

Poco o ningún entusiasmo mostró la izquierda valenciana cuando se LAS PROVINCIAS adelantó esta semana que Mazón comparecería el próximo martes en la comisión de ... investigación de la dana en Les Corts. Sin embargo, ya puestos a venir, los socialistas se han puesto a pedir. No obstante, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, ha pensado la derecha. El PSPV ha reclamado a la mesa de la comisión que reclame al jefe del Consell que acuda a la Cámara con la factura del Ventorro y la lista de llamadas completa que realizó la tarde de la dana. Petición denegada gracias a los votos en contra de PP y Vox, con mayoría en esa mesa de la comisión.

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el 11 de noviembre. Lo hará a partir de las 16 horas por expreso deseo de populares y voxistas, en vez de a las 10.30 horas, que era cuando estaba previsto inicialmente el comienzo de una sesión en la que estaba citada toda la cúpula del Gobierno central, que al completo se han negado a acudir. La ley les ampara y la nula voluntad política de dar explicaciones en la Cámara valenciana se confirma.

El vicepresidente de la comisión, el popular Vicente Betoret, ha señalado tras la reunión de la mesa que la decisión de fijar la comparecencia de Mazón por la tarde es «para ser operativos» ante el hecho de que los representantes estatales no vayan a comparecer.

Mazón comparecerá bajo el mismo formato que el resto de los que ya han acudido: primero intervienen los cuatro grupos parlamentarios y después tendrá un tiempo de 15 minutos para contestar. Según Betoret, la negativa del PP y Vox a las peticiones del PSPV no impiden que el grupo socialista lo pida «in voce» en la misma comisión, además de considerar que «no es un tema perentorio» ni «algo importante».

«No entro a valorar si se quiere aportar o no o si se hace o no, pero hay tiempo para aportarlo de sobra. No es algo que tenga que requerirlo hoy o que tenga que aportar en el bolsillo: si se quiere aportar lo puede hacer cuando considere oportuno porque estamos en plazo más que de sobra», ha señalado Betoret, que no ha podido confirmar cuando acudirán las víctimas que esta misma semana han comparecido en el Congreso.

Preguntado por si hay fecha para que las víctimas comparezcan, Betoret ha admitido: «Ni idea», además de reconocer que no tiene «ni la más remota idea» de si estarán invitadas asociaciones de víctimas a la sesión del martes, durante la comparecencia de Mazón.

La socialista Alicia Andújar, secretaria de la mesa de la comisión y en minoría frente a PP y Vox, ha indicado que «si Mazón ha pedido venir a dar explicaciones, que las de todas a un tiempo. Por eso pedimos las facturas, y me sorprende que Vox haya votado en contra de ello, como si Mazón fuera tan suyo como del PP. En cualquier caso, el jefe del Consell no debe olvidar que en la comisión tien e obligación de decir verdad».