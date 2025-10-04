Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Tellado, secertario general del PP. Efe

El PP da ya por probada la financiación irregular del PSOE

Miguel Tellado cree imposible que Sánchez no conociera los pagos del partido a Ábalos

A. Azpiroz

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:07

El PP ya da por hecho que el nuevo informe de la UCO según el cual el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos ... y Koldo prueba la financiación ilegal de los socialistas, que se habrían aprovechado económicamente de la supuesta trama corrupta liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. En opinión de Miguel Tellado el hecho de que nadie en Ferraz haya salido a ofrecer explicaciones sobre la acusación de la Guardia Civil supone un indicio más de que lo reflejado en el informe incriminatorio es un hecho cierto. El número dos del PP instó al PSOE a presentar las facturas de los pagos a Ábalos. «Se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia», afirmó el dirigente popular quien cree imposible que Sánchez no estuviese al tanto de los desembolsos a quien era su número dos.

