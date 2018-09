El PP no llevará candidatos a alcaldes o concejales en la lista de Les Corts La presidenta del PPCV, Isabel Bonig / EFE La dirección regional quiere extender a todo el partido en la Comunitat la norma que ya aplican los populares de Alicante desde su último congreso F. R. Valencia Lunes, 10 septiembre 2018, 14:15

Aspirar a ser alcalde o concejal en las próximas elecciones municipales será un impedimento insalvable para convertirse en diputado autonómico del PP en la Comunitat Valenciana. Esta es una máxima que los populares de la provincia de Alicante viene aplicando desde su último congreso, en el que salió reelegido José Císcar como presidente, y la cúpula regional del partido quiere extenderla al resto de la formación.

El principio a seguir que tienen la firma intención de implantar los populares valencianos es que un militante no puede detentar más de un cargo institucional, a excepción de los diputados provinciales que únicamente pueden alcanzar ese puesto si previamente son elegidos regidores municipales, señalaron desde el PPCV. Los representantes electos en los ayuntamientos no solamente no ocuparán un escaño en Les Corts, sino que tampoco podrán ser elegidos como miembros del Congreso o el Senado. Y lo mismo se puede decir de los diputados autonómicos, que no podrán sentarse en un escaño del Congreso o al Senado a no se que renuncien al cargo regional.

Las fuentes consultadas en el PP inciden en que no es que quieran impedir que haya acumulación de cargos en unas pocas manos, sino que quien sea elegido para un determinado puesto se dedique plenamente a él.



La aplicación de esta doctrina en Alicante ya motivó que el presidente provincial, José Císcar, renunciase como concejal en el ayuntamiento alicantino, que Asunción Sánchez Zaplana, candidata a la alcaldía de Alicante, dejase la concejalía para ir al Senado, lo mismo que Adela Pedrosa en Elda cuando abandonó la portavocía municipal para saltar a la Cámara Alta (había perdido la alcaldía en las elecciones de 2015), Loreto Cascales, que dejo el Ayuntamiento de Santa Pola para ser diputada nacional, o Fernando Pastor, diputado autonómico, que renunció a ser concejal en Alcoy.

Ahora sólo hay un diputado autonómico popular que también es concejal: Víctor Soler, edil en Gandia. Atrás han quedado los tiempos en que en los escaños populares de la Cámara autonómica se juntaban la alcaldesa de Valencia con el alcalde de Sagunto, el de Xàtiva y presidente de la Diputación, el de Torrevieja, el de Vilamarxant o el de Calpe, entre otros. Eran tiempos en los que el PPCV conseguía holgadas mayorías absolutas.

Compromís dispone de una amplísima representación local en Les Corts, siete de sus 19 diputados: Jordi Juan, alcalde de Tavernes de la Valldigna; María Josep Ortega, alcaldesa de Carlet; Belén Bachero, alcaldesa de Vistabella; Mireia Mollà, concejal en Elche; Juan Ponce, edil en Vilamarxant; Paco García, concejal en Llíria y Víctor García, en l'Alcora. El PSPV tiene como diputadas a Carmen Martínez, vicepresidenta primera y alcaldesa de Quart de Poblet; Ana Besalduch, alcaldesa de Sant Mateu; Manuel Pineda, alcalde de Rafal; Vicente Arqués, alcalde de Alfàs del Pi, y la concejala de Vila-real Sabina Escrig.