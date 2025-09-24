El PP lamenta que Sánchez está más cerca de Puigdemont que de Valencia

Juanfran Pérez Llorca ha sido el último síndic en hablar en el debate de política general en Les Corts. El portavoz popular ha asegurado no ... querer ser triunfalista y le ha puesto a su líder de partido y presidente del Consell, Carlos Mazón, un «notable alto». El dirigente del PP ha admitido que «queda mucho trabajo por hacer» y ha asegurado que su partido y el Gobierno valenciano mantendrá el «respeto» por todas las asociaciones de víctimas de la dana, un hecho, la devastación del 29 de octubre, que ha servido para que Pérez Llorca lamente la falta de colaboración del Ejecutivo central con la Generalitat.

El síndic del PP, con fama de pragmático, ha utilizado ese espíritu para considerar que si el Gobierno de Sánchez «está más cerca de Waterloo que de Valencia», de Puigdemont que de la dana, es porque el dirigente del PSOE «necesita a los independentistas».

Pérez Llorca ha lamentado que el Ejecutivo central no sea más generoso con la Generalitat, y le ha preguntado a Mazón cuántas veces le ha llamado la ministra de Ciencias, Diana Morant. «Cero», decía el jefe del Consell mientras hacía el gesto numérico con las manos, una falta de colaboración que ejemplifica la del resto del Ejecutivo de Sánchez.

«No le quepa duda el apoyo de todo el PP para que usted continúe liderando la reconstrucción», ha indicado el síndic del PP. Mazón le ha respondido brevemente dándole las gracias al partido «mayoritario en Les Corts, en las cinco grandes ciudades y en las tres diputaciones».

Superaban las 22 horas, doce horas después de comenzar el debate, cuando Mazón ha recordado una conversación con una de las víctimas de la dana: «Me dijo que había perdido a su madre. Estuvimos hablando un buen rato en el Palau, y después hizo unas declaraciones ante los medios de comunicación. Con esta víctima he seguido hablando y lo que le ha ocurrido es que ha sufrido acoso y se les ha acusado de blanquear al presidente de la Generalitat. Esto es lo que no puede ser. Mantengo mi puerta abierta a todas las asociaciones. Para mí, tienen mi máximo respeto».

El jefe del Consell ha asegurado que otros afectados «tienen miedo a ser acosados», y ha indicado a Pérez Llorca que si el PSPV no quiere hablar de la reconstrucción es «porque va bien, y por eso hoy no han querido hablar de la parte que le toca al Gobierno de España, porque va mal», y ha enumerado la falta de agua, de la financiación... «todo eso porque llevan mucho tiempo traicionando a la Comunitat».