El PP empuja al PSOE en el Senado a posicionarse sobre las obras antirriada en la Comunitat

A pocos días de que se cumplan once meses de la dana, el Partido Popular del Senado ha presentado una moción que se debatirá ... mañana en pleno con el objetivo de que el Gobierno cumpla su compromiso y ejecute las obras contra avenidas de agua en la Comunitat Valenciana y evite situaciones como la vivida el pasado 29 de octubre, donde una riada arrasó con media provincia de Valencia dejando 229 víctimas mortales. La iniciativa se presentó el pasado 10 de septiembre por parte de la portavoz, Alicia García, que ha desarrollado el texto en estrecha colaboración con el valenciano Gerardo Camps.

La primera de las peticiones es instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a acelerar la tramitación de las partidas necesarias para ejecutar con carácter de urgencia «los proyectos de obras hidráulicas de defensa contra avenidas recogidos en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación aprobados para las cuencas mediterráneas» antes de que suceda un nuevo episodio de lluvias torrenciales.

Entre los proyectos, la ejecución de presas, encauzamientos y correcciones hidrológicas de laminación, además de realizar antes de 2027 todos los planes de inundación previstos para las cuencas mediterráneas. «Mientras no se construyan las citadas obras hay efectuar de manera urgente una limpieza integral y que se despejen de obstáculos todos los cauces, barrancos, ramblas y rieras, asegurando un mantenimiento en el tiempo». Entre las medidas, eliminar la cobertura vegetal en el perímetro mojado, «especialmente de las especies invasoras y respetando el bosque de ribera». La petición implica que se evite el arrastre de toneladas de cañizo.

La propuesta está firmada por la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, que aseguró ayer que el Ministerio de Transición Ecológica «no está avanzando en la ejecución de las obras de defensa que protegen a los ciudadanos. Se conoce perfectamente qué infraestructuras hacen falta en la Comunitat Valenciana y en otros territorios y qué efecto preventivo tendrían, puesto que han sido estudiadas en detalle y recogidas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI) que se aprobaron a partir de 2015, y que están disponibles en todas las cuencas de la vertiente mediterránea».

En la exposición de motivos, el grupo popular en el Senado advierte de que este verano se han dado temperaturas altísimas en el Mediterráneo, lo que puede dar pie a un otoño con lluvias torrenciales. En las boyas que miden la temperatura se han dado en el mar entre 27 y 29 grados, con especial incidencia en el área de la Comunitat Valenciana y Baleares, lo que significa que son tres grados más que la media. Un dato que puede provocar que los fenómenos sean mucho más violentos. «No se debe ser alarmista sino realista. No se tiene que dar en 2025 un caso como en 2024 pero no se puede obviar de que se pueda dar un suceso extremo. Sabemos que volverá a suceder porque así se ha dado a lo largo de la historia», advierte la iniciativa.

«Ya basta de buenas palabras y de descargar responsabilidades que son competencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Y mientras no se construyen las citadas obras, hay que efectuar de forma urgente una limpieza integral y despeje de obstáculos de todos los cauces, barrancos, ramblas y rieras, asegurando su mantenimiento en el tiempo, acciones de vital importancia que el Gobierno debe acometer», apunta Alicia García.

Para la portavoz popular, «la mejor lucha contra las catástrofes naturales es la prevención. Y ante la llegada de posibles danas es imprescindible actuar con la máxima diligencia posible para que no se vuelvan a repetir las dramáticas consecuencias que sufrieron miles de valencianos el año pasado. El Gobierno de Sánchez ha pasado del sí quieren más recursos que los pidan a pidan lo que pidan no les escucho».

A la propuesta del PP se han presentado tres enmiendas, una de ellas por parte del grupo socialista firmada por el senador Alfonso Gil, donde reduce a sólo dos puntos y de manera muy genérica la moción de los populares. El PSOE se queda en la superficie y pide que se ejecuten todas las obras incluidas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación. Vox, a través de Fernando Carbonell, ha presentado una enmienda de adición con 19 puntos más a añadir a las cuatro propuestas del PP. El grupo de Izquierda Confederal, a través del senador de Compromís Enric Morera, amplía la petición de actuación a la Generalitat para que junto con el Gobierno ejecuten un plan conjunto para desarrollar varios proyectos contra inundaciones en la Comunitat.