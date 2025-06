El PP critica que la patronal valenciana rechace reunir la plataforma por la financiación

Burguera Martes, 17 de junio 2025, 14:52 Comenta Compartir

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado su incomodidad ante la negativa de patronal y sindicatos a convocar la Plataforma ... per un Finançament Just. Los populares pretendían activar una reunión de este colectivo, donde están los partidos con representación parlamentaria en Les Corts así como los sindicatos mayoritarios y la patronal. La plataforma se creó hace años y alrededor de ella se organizaron las manifestaciones reivindicando una mejora de la financiación al Gobierno central. Su actividad era más efervescente durante el Gobierno de Rajoy, pero cuando llegó Sánchez se atemperaron los ánimos hasta el punto de que el PSPV se desmarcó de las últimas reinvidicaciones, al igual que el PP se desentendió de las primeras, circunstancias no tan casuales, pues populares y socialistas rebajaron su nivel de crítica cuando la Moncloa está ocupada por sus respectivos líderes. «Quieron ser crítico con la CEV. No se puede pretender excusar al Gobierno, y me sorprende que se excuse según qué cosas por la bajada de impuestos puestas en marcha por el Consell. Al parecer, cuando no se atiende las necesidades de la Comunitat, los valencianos tenemos que pagar más que los demás», ha criticado Pérez Llorca.

«Se ha demostrado que la bajada de impuestos no ha afectado a la recaudación. Me sorprende que la plataforma y los empresarios tomen esta posicion. Es una lástima. La decisión de la plataforma deja a todos muy retratados», ha señalado Pérez Llorca. El portavoz popular en Les Corts y secretario general del PPCV ha querido aclarar que «ha habido una nota conjunta de la CEV y de los sindicatos que yo cuestiono». Las organizaciones CEV, CCOO PV y UGT-PV han emitido este lunes un comunicado en el que lamentan que el último paso dado por el PP «pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna de la Plataforma per un Finançament Just», un espacio, recuerdan, que durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida. Los populares valencianos desvelaron la semana pasada que habían contactado con «algunos miembros» de la Plataforma per un Finançament Just para «intentar organizar una reunión». Pérez Llorca ha rechazado la posibilidad de que esta posición de los agentes sociales contra la iniciativa del PP tenga que ver con el modo en que los populares han recortado las partidas presupuestarias a los sindicatos y la patronal. «Yo esperaba más de la CEV. De los sindicatos esperaba menos, pero creo que deberían reclamar el FLA Extraordinario», indicó Pérez Llorca, que ha relatado que la semana pasada «trasladé la petición» de convocar la Plataforma sin recibir respuesta. A pesar de que Pérez Llorca asegura que su comunicación con Salvador Navarro, presidente de la CEV, es buena, la respuesta al PP no la recibió el dirigente popular de boca de la patronal, sino que se enteró por la prensa. «Yo trasladé la petición. Y sólo tuve noticias a través del comunicado de este lunes», ha explicado Pérez Llorca. «Que por órdenes de Madrid, Compromís y PSPV callen es lamentable pero es lo que pasa. Sin embargo, respecto al resto, echo de menos la reclamación del FLA para la Comunitat», ha indicado Pérez Llorca, quien ha señalado que «tendrán que preguntarles a ellos. Los días pasan y las discusiones no tienen que ser excusa para reclamar lo que necesita la Comunitat».

