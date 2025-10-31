La portavoz del PP en el Congreso sobre la dimisión de Mazón: «Es una decisión que tiene que tomar él»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró ayer, al ser preguntada expresamente si debe dimitir el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ... , que esa es una decisión que le corresponde tomar a él. Tras reconocer que las víctimas de la dana «tienen derecho a buscar culpables y a expresar su rabia» y «frustración», ha dicho que es una «auténtica barbaridad» que se diga que es un «asesino».

«No me corresponde a mí decir si el señor Mazón tiene que tomar una decisión o tiene que tomar otra. Me lo va a permitir, yo creo que es una decisión muy personal que tiene que tomar él», ha declarado Muñoz en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

En cuanto a si cree que Mazón se está planteando dimitir, después de que este jueves dijera que «reflexiona» tras las críticas de las víctimas de la dana y anunciase una comparecencia para los próximos días, Muñoz ha dicho desconocerlo: «No lo sé».

Interrogada entonces por si cree que el presidente de la Generalitat debería dimitir después de que fuera increpado en el funeral al grito de «asesino», la dirigente del PP ha afirmado que es a Mazón «al que le corresponde tomar una decisión» y ha añadido que su opinión «no importa».

«En cualquier caso, yo lo que creo es que lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno», ha apostillado, para recordar que ella estuvo en el funeral en Valencia y fue «completamente desgarrador» escuchar las intervenciones de las víctimas. «De hecho, yo me rompí, fue totalmente terrible», ha revelado.

Al ser preguntada de nuevo si cree que Mazón debe seguir al frente de la Generalitat o debe renunciar, ha reiterado que «es una cuestión que le compete únicamente» a él« y ha reconocido que las víctimas »tienen derecho a buscar culpables y a expresar su rabia« y »su frustración« después de lo ocurrido.

Sin embargo, ha criticado que «una gran parte de la izquierda de este país» esté «politizando este asunto tan dramático» y «llamando a asesino» a su «compañero Mazón». «Yo le digo que no considero que sea ningún asesino», ha aseverado.

En cuanto a si cree que la situación de Mazón está haciendo daño al proyecto de presente y futuro de Alberto Núñez Feijóo, Muñoz cree que lo que «hace daño fundamentalmente es politizar la situación como se está haciendo».

En este punto, ha indicado que para ella «la clave es qué ha cambiado en este año» y si tendrían «la misma tragedia» si «volviese a ocurrir lo mismo». Sin embargo, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho «ni una sola obra en el barranco del Poyo para evitar los daños terroríficos que produjo la dana» y «solamente se pone el foco a una persona».

Es más, ha señalado que «no estén llegando las ayudas a los valencianos del Gobierno de España» y «no está invirtiendo ni poniendo obras para que no vuelva a suceder». «Yo creo que eso es la prioridad y el resto me va a permitir, no me corresponde a mí decir si el señor Mazón tiene que tomar una decisión o tiene que tomar otra», ha resaltado.

Finalmente, ha confesado que a ella le llamó «poderosamente la atención la ausencia» de Teresa Ribera en el funeral de Estado del 29 de octubre cuando ella era la ministra responsable cuando ocurrió la dana. «Ni siquiera para que la gente pudiera gritarle como le han hecho a Mazón, como le han hecho a Sánchez», ha enfatizado.