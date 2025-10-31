Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EFE

La portavoz del PP en el Congreso sobre la dimisión de Mazón: «Es una decisión que tiene que tomar él»

Ester Muñoz califica de «barbaridad» que se llamara «asesino» al presidente de la Generalitat en el funeral de Estado por la dana

E. P:

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:37

Comenta

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró ayer, al ser preguntada expresamente si debe dimitir el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ... , que esa es una decisión que le corresponde tomar a él. Tras reconocer que las víctimas de la dana «tienen derecho a buscar culpables y a expresar su rabia» y «frustración», ha dicho que es una «auténtica barbaridad» que se diga que es un «asesino».

