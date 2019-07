Los populares se quedan sin interrogar a Fuset al olvidarse de pagar la fianza A. RALLO Jueves, 4 julio 2019, 00:37

valencia. El edil Pere Fuset declaró ayer ante la titular del juzgado de Instrucción 2 de Valencia, que investiga el fraccionamiento de contratos en Expojove y otros eventos de la concejalía, como la Cabalgata de Reyes. El edil y exresponsable de Cultura Festiva defendió la legalidad de su actuación al frente del departamento y que todos los contratos contaban con la supervisión del interventor.

El fiscal, que presentó un informe en el juzgado en el que apreciaba indicios de prevaricación por el fraccionamiento, no acudió a la comparecencia. Fuentes del ministerio público aclararon que el responsable tenía ya con anterioridad otro señalamiento y no se le avisó con suficiente antelación. En cualquier caso, lo habitual es que los fiscales no acudan a las declaraciones en instrucción salvo asuntos de Anticorrupción.

Más llamativo resulta, sin duda, la ausencia del PP que trató en su día de personarse como acusación popular. La jueza les exigió una fianza de 2.000 euros que hasta la fecha no se ha abonado. De tal forma que ayer no pudieron interrogar al concejal al no ser parte en la causa. Fuentes oficiales del PP explicaron que todo se debe a un olvido al haber estado centrados en las campañas electorales y la formación de los grupos. Otras fuentes, en cambio, dudan de esta versión y atribuyen esta situación a la falta de dinero en la caja de los 'populares', unos ingresos que han caído debido a la reducción de escaños.

Desde los populares en el Ayuntamiento de Valencia, indicaron que van a revisar los procedimientos abiertos. En este momento, estudian si corren ellos con los gastos de esta personación para ejercer la acusación contra Fuset. En cualquier caso, mostraron su confianza en la labor del ministerio público. El concejal Fuset insistió ayer en su discurso de criticar al asesor del PP Luis Salom por la utilización de la Justicia con fines políticos.