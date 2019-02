Los políticos valencianos, presentes en la manifestación de Madrid Isabel Bonig, junto a Pablo Casado, en la manifestación de Madrid. / AGENCIAS El PPCV comunica que «más de 2.000 personas se han desplazado desde toda la Comunitat» LAS PROVINCIAS Domingo, 10 febrero 2019, 14:07

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este domingo en la concentración celebrada en Madrid con el lema Por una España unida. Elecciones ya, que defienden la Constitución y la libertad y gritan «que los españoles queremos seguir viviendo juntos».

Bonig se ha pronunciado así en la plaza de Colón de la capital desde donde ha agradecido «la numerosa presencia de valencianos, con más de 2.000 personas que se han desplazado desde toda la Comunitat», ha informado la formación popular en un comunicado.

La presidenta del PPCV ha resaltado que han llegado a Madrid «personas de todas las comunidades autónomas para defender lo que hemos construido entre todos» y ha sentenciado: «No podemos claudicar ante aquellos que quieren romper la convivencia y romper España».

Bonig, que ha acompañado al presidente nacional del PP, Pablo Casado, y al resto de presidentes autonómicos populares, ha lamentado que tanto el president, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, «descalifiquen la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, incluidos los valencianos, de seguir viviendo en paz».

«Somos una gran nación diversa y plural, pero un proyecto común en el que todos sumamos», ha concluido.

Fernando Giner, Ciudadanos

Fernando Giner, en la manifestación de Madrid. / LP

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia y candidato de la formación para liderar las próximas listas electorales de cara a las elecciones municipales de mayo, ha estado presente en la manifestación de la plaza colón de Madrid. Junto con el candidato Toni Cantó, Giner ha señalado que «estamos defendiendo la unidad de España y diciéndole al señor Sánchez que convoque elecciones ya. No puede ser que España esté pendiente de las negociaciones con los separatistas, los que quieren romper España, y que los presupuestos, es decir, lo que marca la calidad de vida, el desarrollo de vida de los españoles y el futuro de la sociedad española, se esté negociando con aquellos que no quieren saber nada de España. Resulta inconcebible, pero es así. Tenemos un gobierno que está negociando con los que no quieren a España y, por lo tanto, hoy he querido estar aquí en Madrid, para defender la unidad de España y para pedir que se convoquen elecciones ya«.