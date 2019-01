«No podemos vincular los presupuestos a la convocatoria de elecciones» Debate. Ábalos responde a las preguntas formuladas por el director de LAS PROVINCIAS, Julián Quirós. / jesús signes El ministro José Luis Ábalos advierte de que rechazar las cuentas del Gobierno supondría «un parón para proyectos que no admiten más demoras ni frustraciones» en la Comunitat ISABEL DOMINGO VALENCIA. Miércoles, 30 enero 2019, 00:41

Taxi versus VTC, liberalización de la AP-7, corredor mediterráneo, financiación autonómica, presupuestos y, sobre todo, política, mucha política. Fueron algunos de los ingredientes que conformaron ayer la intervención del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el foro organizado por LAS PROVINCIAS en colaboración con el Banco Santander.

Una hora que supuso «un desafío» para el ministro al estar de nuevo en su tierra y en la que quiso compartir con los asistentes (políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil valenciana) una «reflexión» sobre el contexto político actual, además de repasar las inversiones de su departamento en la Comunitat de la mano de los Presupuestos del Estado (PGE) para 2019. Así que fue inevitable abordar la cantinela de si habrá convocatoria de elecciones en caso de no aprobarse las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo había anticipado apenas unos minutos antes de que Ábalos interviniera en Valencia su compañera de gabinete, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguraba en una entrevista en TVE que si no salen adelante los presupuestos habrá elecciones anticipadas en 2019. «Le compete al presidente. Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo: estableció que si no había proyecto de Presupuestos habría elecciones en 2019», aseguró Montero.

«Azuzar el miedo para lograr votos no los garantiza y, sin embargo, retrae el consumo», afirmaEl titular de Fomento critica el uso de Venezuela para atacar al Gobierno de SánchezÁbalos recuerda que las competencias del taxi son de las autonomías y ayuntamientosAnuncia la finalización de las obras ferroviarias entre Moixent y l'Alcúdia de CrespinsLAS FRASESJosé Luis Ábalos Ministro de Fomento«La Comunitat no necesita que nadie la defienda a gritos. Necesita que la defiendan y punto» «Claro que nos incomoda [no poder] reformar el sistema. Es un problema que se tiene que resolver» «No hay ninguna foto de pacto del PSOE con Bildu o ERC. En Andalucía sí lo ha habido y está celebrado» «Mi intención es recuperar la capacidad inversora de la Comunitat e invertir la tendencia de años» «Pagamos por usar infraestructuras ferroviarias pero con las terrestres no hay esa mentalidad» «No hay soluciones fáciles a situaciones que no han sido encaradas durante años. El fenómeno digital es nuevo»

Una opinión muy alejada de la del titular de Fomento, quien rechazó ese escenario. «No podemos vincular los presupuestos a la convocatoria de elecciones -remarcó Ábalos-. En ningún caso se puede vincular una situación con otra porque sería restar importancia a los presupuestos, ganas de pelearlos». Acto seguido recordó que las cuentas son «la oportunidad que tiene el Gobierno de activar un proyecto político».

De ahí que aprovechara para pedir el apoyo del resto de partidos políticos porque, a su juicio, «decir 'no' a los presupuestos sería un parón para los compromisos cruciales con esta tierra, significaría paralizar proyectos que no admiten más demoras ni frustraciones». Una Comunitat que «no necesita que nadie la defienda a gritos; necesita que la defiendan y punto», apuntó el también secretario de organización del PSOE al hilo de la tensión y confrontación en debates parlamentarios.

«El debate político se está deteriorando», dijo. «Nos jugamos la estabilidad política y económica. Las empresas generan crecimiento económico y empleo. Azuzar el miedo para lograr votos no los garantiza y, sin embargo, amarga a los ciudadanos y retrae el consumo», aseguró el ministro, quien mostró su temor a que «en vez de apostar por la moderación llevemos al electorado hacia posiciones extremistas».

De Andalucía a Venezuela

Metido ya en el ruedo político, el valenciano José Luis Ábalos también criticó el uso que se está haciendo de la crisis en Venezuela para atacar al Gobierno de España, un hecho que, a su juicio, «evidencia que lo de menos» es la situación del país y «la obsesión es el Gobierno».

Además, consideró que algunos dirigentes de partidos se están «comportando como auténticos 'trolls'» con sus descalificaciones hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Se equivocan porque se sitúan fuera de Europa y de la capacidad de liderar la posición española», comentó el ministro de Fomento. En este punto también habló de Valencia al señalar que «recuperar el pancatalanismo es hurgar en algo que está superado».

Dicho esto hubo palabras para los pactos tras ser preguntado por si es «legítimo» pactar con Esquerra Republicana o Bildu pero no con Vox. Negó que el PSOE pactara con «extremistas ni independentistas» para la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «No hay ninguna foto de pacto. ¿Dónde está ese acuerdo? En Andalucía sí ha habido un pacto con cámaras, manifestaciones, ofrecimientos y escritos», recordó.

«En un caso no hay pacto y en el otro es evidente que lo hay y está celebrado», insistió Ábalos para señalar que quienes pactan con la ultraderecha «piensan que los demás lo hacen» para así «tapar sus vergüenzas». «Nosotros no tenemos ningún pacto con los herederos de ETA, además es repugnante el comentario porque hablamos de una banda que asesinó a muchas personas socialistas y empieza a ser molesto. No se puede gratuitamente decir eso», criticó.

Podemos, PP y Ciudadanos también encontraron hueco en el turno de las preguntas en el Foro LAS PROVINCIAS. Así, sobre la crisis que atraviesa Podemos apuntó que no le parece «buena» la crisis de ningún partido aunque aseguró que, «como cualquier formación nueva, ha de acreditar su vigencia en el tiempo, ha de responder a algo más que a su novedad».

Respecto a Ciudadanos, el responsable socialista explicó que «hizo un pacto frustrado» con el PSOE «y ahora pacta con la ultraderecha pero no quiere hacerse la foto; han de decidir dónde quieren estar, porque se están escorando a la derecha y así lo ve la ciudadanía».

Y al PP Ábalos le pidió que retome su «aspiración» de ser un partido «transversal y de centro liberal», a lo que la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig -presente en el encuentro-, le respondió que no es su partido el que «ha hecho de la confrontación su hoja de ruta».

Sistema de financiación

En su intervención, el titular de Fomento reconoció que le «incomoda» que no esté reformado el actual sistema de financiación autonómico porque es «un gran problema que se tiene que resolver», pero también admitió que en la actualidad «el debate está en lo menor» y «no hay ambiente» para acometer esa reforma.

Reprochó que se haga esta exigencia al Gobierno actual porque «en los escasos siete meses» que lleva es «muy difícil después de años en los que estaba vencido el modelo no sólo políticamente sino legalmente».

Ábalos no soltó ahí el tema e insistió en que el cambio de modelo de financiación es «un gran problema que se tiene que resolver». Mientras, lo que va a hacer el Gobierno es «mejorar las posibilidades de financiación vía inversiones en los presupuestos. Esa es nuestra aportación a esa deficiencia, pero claro que está pendiente y lo tenemos que acometer».

Inversiones de Fomento

De hecho, el ministro en su intervención destacó que en siete meses Fomento ha incrementado en 460 millones de euros la licitación en la Comunitat, lo que demuestra «un compromiso firme con los intereses y necesidades de esta tierra».

«Mi intención es recuperar la capacidad inversora de la Comunitat e invertir la tendencia de los últimos años, superando incluso los valores de 2011», apuntó. A partir de aquí repasó las cifras que Fomento tiene asignadas para la Comunitat en los PGE de 2019, como los 232 millones para carreteras, los 675 para ferrocarril o los 47 para vivienda.

Ábalos avanzó la conclusión de algunos proyectos, como la finalización de las obras ferroviarias entre Moixent y l'Alcúdia de Crespins, «paso previo para ejecutar la alta velocidad entre Valencia y Alicante», además de servir para recuperar un tramo de la línea C-2 de Cercanías.

También detalló que se va a firmar el convenio para la nueva estación de Albal y que en febrero se terminarán las obras en Silla. Para el segundo trimestre de este 2019, el ministro avanzó la licitación de la conexión sur de Oliva, la información pública de la N-238 o el informe de viabilidad del tercer carril de la A-7 entre Crevillent y Murcia.

Sobre la próxima liberalización de la AP-7, prevista para el 31 de diciembre de este año, reiteró de nuevo que no se prorrogará la concesión y que «en principio» será gratuita. No obstante, introdujo de nuevo un debate que se arrastra desde septiembre, ya que insistió en la necesidad de abordar «cómo sostenemos la red de alta capacidad viaria, que es muy grande y conservarla es costoso». «Pagamos por usar infraestructuras ferroviarias, aéreas o portuarias, pero con las terrestres no hay esa mentalidad. Hemos de hacer un esfuerzo de consenso», dijo.

Calma al taxi

El conflicto entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) fue otro de los temas abordados por el titular de la cartera de Fomento. «Nosotros no tenemos competencia sobre el taxi», resaltó al tiempo que pedía rebajar la tensión y el uso de la fuerza.

Ábalos recordó que el Tribunal Supremo dejó «claro» que es transporte urbano y, por tanto, «debería ser regulado en el mismo ámbito en que se desarrolla la actividad». A su juicio, y preguntado sobre aquellos que aseguran que ha pasado la «patata caliente» a comunidades autónomas y ayuntamientos, insistió en que deben ser estas administraciones quienes aborden la regulación.

Además, resaltó que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados el decreto-ley impulsado por su departamento el pasado verano y que se podría cambiar vía enmiendas.

Sobre el túnel submarino anunciado la semana pasada para dar un nuevo acceso norte al puerto de Valencia, explicó que los puertos españoles «son autónomos» y que, como en todos los proyectos, se tomará «todo el interés» en este tema.