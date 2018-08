Podemos trata de salvar el pacto del Botànic tras la crisis entre PSPV y Compromís El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ. / EFE/ Juan Carlos Cárdenas La propuesta de Morera de reunirse antes del debate de política general recibe el apoyo del partido morado pero no encuentra el respaldo unánime en el Bloc A. CERVELLERA Martes, 28 agosto 2018, 00:38

Valencia. Podemos, el apoyo parlamentario del Consell que comparten PSPV y Compromís y uno de los tres miembros del pacto del Botànic, ha apostado por jugar un papel mediador a raíz de la crisis desatada entre los socialistas y los nacionalistas por el apoyo a la senda del déficit y la comisaría de violencia de género. El partido morado reunió ayer a su ejecutiva tras el parón veraniego y sus miembros decidieron formalmente proponer una reunión entre las tres formaciones para intentar calmar las aguas en un inicio de curso político que se espera muy convulso.

Antonio Estañ, secretario general de Podemos y portavoz parlamentario, siguió la estela marcada por el presidente de Les Corts, Enric Morera, que propuso el pasado domingo la reunión bilateral. Estañ remarcó que en los próximos días contactará con el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra para cerrar una reunión que considera que debería tener lugar antes del debate de política general que arrancará el 11 de septiembre y que es una de las citas políticas de más calado a nivel autonómico. El síndic morado afirmó que el objetivo es solucionar una situación paralizada por «un clima de desconfianza y confrontación» que admitió que preocupa en la organización.

Para Estañ, estas discusiones tan sólo son «luchas partidistas» que evidencian un clima preelectoral con la vista puesta en las elecciones de 2019 cuando es más necesario que nunca que los tres partidos sigan unidos para terminar el mandato que les dio la ciudadanía en 2015. Podemos considera que en esta reunión debe desarrollarse «una hoja de ruta conjunta para el final de legislatura» en la que el Consell pueda blindarse y se pongan encima de la mesa cuáles son las prioridades en el poco más de medio año que queda por delante si no se sacan las urnas de forma anticipada. En este punto quiso dejar claro que «a día de hoy» no ven motivos para un adelanto electoral y «sí muchos puntos del pacto del Botànic por cumplir». En todo caso, para evitar que el posible adelanto pueda ser una «herramienta de presión no se sabe muy bien de quién», Estañ insistió en la necesidad de abordar «conjuntamente» y desde «una posición honesta» lo que es mejor para el Botànic y para la Comunitat y «si debe haber un adelanto electoral que sea una decisión conjunta». Visto el clima de tensión, el secretario general de Podemos optó por no dificultar más los pactos y tendió la mano a los dos partidos para aprobar los presupuestos de 2019 después de que el año pasado hubieran unas duras negociaciones entre los socios.

Los nacionalistas dudan

El Bloc, el ala más nacionalista de Compromís y el partido mayoritario dentro de la coalición, ahora duda sobre si la reunión del pacto del Botànic debería tener lugar después del debate de política general. Àgueda Micó, secretaria general del Bloc, aseguró en una entrevista en el programa 'À Punt Directe' que no era necesaria que la reunión tuviese lugar antes del debate de política general. Unas declaraciones que ratificó a este diario y a las que añadió que el Bloc prioriza que el encuentro no sólo tenga como único punto del día la crisis entre PSPV y Compromís sino otras cuestiones como cuáles son las prioridades en estos últimos meses de legislatura.

Para Micó es difícil cerrar antes del 11 de septiembre todas estas cuestiones y consideró que se pueden buscar otras fórmulas para cerrar esta cuestión en el debate de política general como apostar por un «diálogo constante». Sin embargo, la líder de los nacionalistas no cerró la puerta a ninguna propuesta y destacó que si Podemos logra cuadrar las agendas y preparar una reunión de estas condiciones no tiene ningún incoveniente en que se celebre.

La secretaria general matizó de esta forma las palabras de Morera, que además de ser el máximo responsable de Les Corts es presidente del Bloc, un cargo con menor peso orgánico y más simbólico al haber sido líder de la formación durante años. El entorno de Morera temía que, si no se resuelve esta crisis, se escenificaría «la ruptura en el debate de política general que se inicia el próximo 11 de septiembre». Desde la cúpula del partido evitaron señalar que era una rectificación ya que consideraron que Morera estaba actuando utilizando su puesto institucional y su estrecha relación con Puig y Oltra más que como cargo orgánico del Bloc.