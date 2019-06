Podemos señala a Compromís por el aumento de consellerias

El previsible aumento del número de consellerias ha llevado a Unides Podem a descolgarse del argumentario de que el incremento favorecerá una mejor gestión y áreas menos saturadas y a señalar a Compromís como los responsables del aumento.

Fuentes de la formación morada aseguraron que ellos ya han dejado claro en la mesa de la negociación que estarían dispuestos a un aumento de los diez departamentos actuales siempre que no se superen los trece. Para Unides Podem 14 o 15 consellerias es un abuso que no comparten. Estas fuentes son claras en señalar que Compromís quiere mantener a cualquier costa cinco departamentos (los mismos que ha gestionado esta legislatura) y creen que por ello está forzando un número tan elevado ya que con once o doce verían reducidas sus posibilidades de conservar sus áreas y serían vistos como los derrotados en la negociación.

Desde Unides Podem también se indicó que en el resto de la negociación están satisfechos al ver incorporados puntos importantes de su programa como la creación de una empresa pública de energía.