Podemos y EU repetirán la coalición autonómica sólo en uno de cada tres municipios Rosa Pérez, líder de EU, y Antonio Estañ, secretario general de Podemos. / Irene Marsilla Las agrupaciones de los comunistas han roto varias negociaciones de sus socios y acudirán por separado en más de 60 localidades valencianas A. CERVELLERA VALENCIA. Lunes, 6 mayo 2019, 00:20

El matrimonio político entre Podemos y Esquerra Unida (EU) comienza a dar síntomas de agotamiento. Pese a que se ha podido reeditar la coalición entre los partidos que lideran Pablo Iglesias y Alberto Garzón tanto para las generales como para las autonómicas, de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo la situación es muy diferente. En la mayor parte de las localidades de la Comunitat donde las dos formaciones cuentan con una estructura consolidada y pensaban presentar una lista la coalición ha fracasado la negociación. Sólo ha llegado a buen puerto en uno de cada tres municipios valencianos.

La propia EU admite que únicamente habrá 35 candidaturas conjuntas con Podemos pese a que presenta lista en casi 150 localidades. Por su parte, el partido morado, que tiene una estructura local menos estable en toda la Comunitat, lanza su proyecto en un centenar de consistorios. En algo más de 60 municipios concurrirán separados.

Esta situación se produce pese a que desde las direcciones autonómicas que encabezan Antonio Estañ y Rosa Pérez se había dado la premisa de que se tenía que seguir la senda marcada a nivel autonómico que había llevado a la confluencia para Les Corts que ha permitido a EU obtener dos de los ocho diputados electos después de cuatro años fuera de la principal institución política de la Comunitat. La premisa ha sido obviada, aunque en las tres capitales de provincia se han podido tejer alianzas. Aún así, en Valencia los contactos estuvieron a punto de naufragar dado que la militancia de EU respaldo el acuerdo por un 51% de votos a favor y un 49% en contra. De esta forma se evidencia el desgaste del proyecto conjunto. La confluencia también ha sido posible en Alicante, Castellón, Alcoy, Orihuela, Bétera o Cocentaina.

El apoyo a la confluencia con Podemos cada vez es peor visto por la militancia de EU

Pero la situación predominante no ha sido el acuerdo. Lo habitual es que cada uno emprendiese su camino por separado. En localidades tan importantes como Elche, Benidorm, Dénia o Sagunto, uno de los principales caladeros de votos de las dos formaciones, la confluencia no ha sido posible. Algo que se repite en otros municipios como Burjassot, la Vall d'Uixó o Sant Joan d'Alacant. En la mayoría de los casos sí que se llegaron a producir contactos pero, o bien porque no se llegó a un acuerdo o bien porque se consideró que se podían obtener mejores resultados por separado, no se alcanzó el pacto. Esto ha llevado a que EU haya apostado por tejer 15 confluencias sin sus socios prioritarios con otros partidos menores como pueden ser el independentistas Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), filial de ERC. En otros 94 municipios la formación se presentará en solitario.

Las agrupaciones de EU son las que han puesto más reparos a un pacto y de forma mayoritaria han sido las que han rechazado el acuerdo. Podemos, que aunque tiene menos implantación territorial era la fuerza mayoritaria debido a su potente proyección nacional, siempre proponía arrancar la negociación con la base del acuerdo autonómico, que implicaba un 70% de los cargos para ellos y un 30% para EU. Este punto de partida ha llevado a que agrupaciones de EU que cuentan con más presencia en los consistorios de sus socios se rebelasen y reclamasen una cuota mayor. Pero esto no siempre ha sido posible.

Apoyo en descenso

El respaldo a la confluencia entre IU y Podemos en toda España ha caído durante los últimos años. Si en 2016 al apoyo a esta opción fue del 84,3% por parte de la militancia comunista, hace tan sólo unas semanas fue de un 61,5%. En la Comunitat la propuesta de confluencia para concurrir juntos a Les Corts ganó con un respaldo del 68% pero luego las negociaciones se complicaron y en la votación de la Ejecutiva el resultado fue más ajustado.

¿Y por qué ha bajado este respaldo? Principalmente por la caída de Podemos a nivel estatal. En varios sectores de EU (muchos de ellos con presencia del Partido Comunista) no dudan en admitir que son ellos los que están amortiguando la caída del partido morado y que no están representados como deberían. Por ello, rechazan acudir con Podemos a las diferentes elecciones.