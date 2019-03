Podemos propone «una transición verde» y critica la inacción de PSPV y Compromís

Unides Podem-EUPV presentó ayer su proyecto para «una transición verde», que incluye una Ley de Energía y Cambio Climático para que la demanda energética se satisfaga por completo a través de fuentes limpias en 2050; un plan de rehabilitación energética de «todas las viviendas de la Comunitat» y la «recuperación de lo público», como la gestión del ciclo del agua. Así lo explicaron ayer en el Parque Central de Valencia el candidato de Unides Podem- EUPV a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y , Julià Álvaro, ex secretario autonómico de Medio Ambiente y candidato de Podemos, y otros dirigentes en una comparecencia en la que han dado a conocer este proyecto. Àlvaro no dudó el criticar el «'blablabla' en todo lo que hace referencia a las cuestiones ecológicas», porque ha aseverado que «no basta con ponerle a una conselleria un nombre muy sonoro y muy ligado a nuevos modelos económicos y de transformación energética si después pasan cuatro años y no hace prácticamente nada».