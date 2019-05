Podemos pide una vicepresidencia como Oltra pese a sus ocho escaños Miembros de la comisión negociadora del pacto del Botánico, ayer, antes de la reunión que mantuvieron en la sede del PSPV. / jesús signes Los negociadores del nuevo Botánico planean dejar el organigrama con doce consellerias, aunque discrepan sobre si incluir al president en la cifra M. HORTELANO VALENCIA. Sábado, 1 junio 2019, 01:27

El equipo encargado de conformar el nuevo organigrama del Consell salido de las urnas del pasado 28 de abril ya ha encargado las piezas de mecano con las que construirá lo que ahora denominan la arquitectura institucional de la continuación del gobierno del Botánico. Pero, aún sin piezas, los equipos negociadores diseñan ya sobre el papel los huecos del dónde que posteriormente llenarán los espacios del quién. Porque al final, ese es el principal escollo de la nueva alianza a tres que PSPV, Compromís y Unidas Podemos rubricarán antes de la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat.

En la reunión de la comisión negociadora del nuevo Botánico de ayer, en campo socialista, los representantes de Unidas Podemos abrieron el melón de cómo se repartirá el poder institucional y el estatus que cada partido del nuevo entramado político adoptará en la nueva Administración. La coalición de Podemos y Esquerra Unida quiere un trato de igual a igual con sus socios, conscientes de que sus ocho votos en Les Corts son imprescindibles para sacar adelante cualquier medida en el Parlamento, por lo ajustado de las mayorías de esta nueva legislatura. Así que ayer pusieron encima de la mesa la posibilidad de que Unidas Podemos entre en el Consell por la puerta grande: con una vicepresidencia. Es decir, despejada la X con el nombre de Ximo Puig en la Presidencia, el socio minoritario quiere estar al mismo nivel institucional que la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra.

Por hacer un repaso de los marcadores, el PSPV, socio mayoritario del nuevo pacto del Botánico, aporta a la UTE un total de 27 diputados, por los 17 de Compromís y los ocho de Podemos. Sin embargo, la formación morada quiere disputarle a Compromís el protagonismo en el organigrama. Hacer aumentar el número de vicepresidencias descafeinaría el papel de Oltra y diluiría su protagonismo como único contrapoder al president.

El PSPV rechaza la oferta y defiende un único número dos del Consell o repartir esa figura a los tres grupos

Fuentes presentes en la reunión de ayer aseguran que la propuesta de Unidas Podemos fue respondida por el PSPV con una ampliación de la oferta. 'Si hay dos vicepresidencias, mejor que haya tres, una para cada socio', vinieron a decir los socialistas. Un favor a sus socios de Compromís, que según algunos de los presentes ni siquiera valoró la oferta de Podemos.

No obstante, los miembros de la comisión negociadora aseguran que las conversaciones están ya muy avanzadas porque las bases ya están asentadas sobre el gobierno de la anterior legislatura, pero la arquitectura no será fácil de cerrar y se apurarán los tiempos. La principal novedad respecto a hace cuatro años es que en esta ocasión nadie discute que la Presidencia de la Generalitat sea ahora un dilema de fuerzas comunicantes. Con el qué despejado, todas las reuniones se centran ahora en dilucidar cuántas consellerias habrá y en qué grado de responsabilidad se reparten las mayorías, además de qué nueva fórmula de mestizaje se emplea cuando los múltiplos de reparto son ahora de tres y no de dos.

Entre los gobiernos estudiados de anteriores legislaturas, el tope máximo está en los 15 del PP, incluido el presidente. Un tope que no se alcanzará, pero que sirve de barrera psicológica. El 12+1 puede ser clave en esta ocasión. Y no por superstición. Doce parece ser el número necesario de consellerias para dar salida a todas las necesidades que se plantean y la incógnita está en si la figura del presidente queda fuera de esa suma o dentro de los doce. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Compromís y Podemos son partidarios de limitar a doce las consellerias con el president incluido (ahora eran diez en total con voto de calidad del jefe del Consell), mientras que los socialistas quieren que doce sea el número de consellerias, además de la Presidencia.

El mestizaje y sus nuevas fórmulas son también objeto de debate. La actual, con un secretario autonómico de signo distinto al que gestiona la conselleria y los directores generales mezclados, no funciona en el caso de las divisiones entre tres, porque dispararía el segundo escalón.

Los partidos aseguraron ayer que el próximo miércoles, en una nueva reunión del órgano que planifica el nuevo proyecto de Gobierno se finalizarán todas las negociaciones para comenzar ya a definir el reparto de áreas por conselleria y partido y poder comenzar a pensar en nombres antes del pleno de debate de investidura de Ximo Puig, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio. Cuatro días después, el domingo 16, el jefe del Consell tomará posesión y, con pocas horas de diferencia, deberá nombrar a su gobierno.