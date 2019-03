Podemos y EU evitan apostar ahora por hacer presidenta a Oltra antes que a Puig Estañ y Pérez en la presentación de la coalición. / EFE/Manuel Bruque Las dos formaciones se han distanciado de Compromís por su rechazo a la reunión de los partidos del Botànic y tras evitar la coalición para las generales A. CERVELLERA Jueves, 14 marzo 2019, 00:45

Valencia. Rubén Martínez Dalmau, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Generalitat, se estrenó en la política valenciana hace cuatro meses insinuando que su formación apostaría por hacer presidenta a Mónica Oltra, líder de Compromís, antes que a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, aunque los socialistas contaran con más votos. Esta primera declaración pública de Dalmau fue recuperada por Oltra esta semana al destacar que trataría de ser presidenta pese a que su formación no fuera la primera fuerza de la izquierda. Pero desde Podemos y EU se distanciaron ayer de la vicepresidenta al destacar que decidirán tras las elecciones autonómicas del 28 de abril sus apoyos en función del resultado y el proyecto político que presenten sus actuales socios.

Este cambio de postura no es casualidad y es que la relación de Podemos y Compromís se ha ido deteriorando en los últimos meses. Desde la formación morada no han olvidado que los nacionalistas ni tan siquiera les respondieron a su propuesta de acudir en una lista conjunta a las elecciones autonómicas y municipales. Una circunstancia que luego fomentó que se rompiera la confluencia de los partidos para las elecciones generales que en 2016 les permitió superar a los socialistas en la Comunitat Valenciana. Además, tal y como avanzó este diario, en los últimos días Podemos ha tratado de cerrar una reunión con PSPV y Compromís para dar una foto de unidad del Botànic que los nacionalistas no han querido confirmar hasta ahora.

Tal y como informó Europa Press, Rosa Pérez, coordinadora general de EU, afirmó que este tipo de decisiones corresponden a la coalición mientras que Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat, indicó que «hay que ver en primer lugar cuál es el resultado electoral» pero «en ningún caso se pueden dar cuestiones por sentado». «Cualquier decisión que se tome será en función de proyectos políticos, nosotros deseamos que el candidato investido sea Rubén Martínez Dalmau y, en cualquier caso, si se diera un resultado similar al obtenido anteriormente, que es algo con lo que no contamos, tiene que venir marcado por cuestiones políticas», remarcó Estañ.

Estañ indica que Compromís ha respaldado antes al PSPV que a Podemos en varias votaciones esta legislatura

El líder de Podemos subrayó que desde su formación han lamentado «muchas veces» esta legislatura que «cuando Compromís ha tenido que tomar una decisión ha sido a favor del PSPV». Los dos destacaron, en la presentación de su coalición, que se trata de un paso administrativo pero, en palabras de Estañ, «muy importante porque pone el punto de inicio a un proyecto compartido que es fundamental para la sociedad valenciana», con el objetivo de «consolidar lo conseguido» y «plantear un horizonte de progreso y bienestar» , con la «garantía de que las políticas verdaderamente transformadoras se lleven a cabo». Rosa Pérez aseguró que están «preparados, muy ilusionados» y tienen claro que esta coalición «va a ser la garantía de un futuro de izquierdas» en territorio valenciano.