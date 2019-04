Podemos evita garantizar su voto en los decretos del Consell

Podemos aún no ha olvidado que su propuesta para reunirse con dirigentes del Consell que comparten PSPV y Compromís para tratar los asuntos pendientes en los últimos compases de la legislatura fue ignorada y nunca llegó una respuesta oficial. Por ello, Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat, no quiso garantizar ayer el apoyo de la formación morada a dos de los tres decretos que se debatirán en la Diputación Permanente de Les Corts el próximo 10 de abril.

El también portavoz del partido morado incidió en que su formación «no ha participado» en las normas que se presentarán para ser convalidadas: la que regula los vehículos VTC, la relativa a la policía local y el decreto sobre las entidades locales y su saneamiento. De estas tres sólo se mostró partidario a respaldar el acuerdo sobre las VTC al haber contado con el visto bueno con el sector del taxi, con el que han mantenido un contacto fluido los últimos meses.

Estañ no dudó en reprochar al Ejecutivo valenciano que hayan «dado largas» a Podemos y su propuesta de reunirse y fue muy duro al destacar que «es evidente que no hay voluntad y se demuestra quién se toma en serio el Botànic y quien esta pensando en la campaña» de las elecciones del 28 de abril. El portavoz apuntó que la opción de tramitar estos decretos como proyectos de ley no es viable al estar disueltas Les Corts y sólo se puede reunir la Diputación Permanente, donde no se pueden introducir enmiendas. En este contexto, sobre si todavía esperan el encuentro a tres bandas, lamentó que «es evidente que no hay voluntad». Por ello, quiso subrayar la «necesidad de que Podemos esté ahí con más fuerza» tras el 28-A para garantizar políticas de cambio.