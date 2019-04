Podemos no cuenta con Iglesias para cerrar la campaña en Valencia Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. / EP El líder de la formación acudirá a la Comunitat el 17 de abril pero rechaza un acto multitudinario como el que tuvo lugar en la Fontenta tras romper con Compromís A. CERVELLERA Sábado, 6 abril 2019, 00:24

Valencia. El 18 de diciembre de 2015, el último día de la campaña de las elecciones generales que terminaron con el bipartidismo clásico, Podemos fue el único de los grandes partidos que evitó cerrar la campaña en Madrid y apostó por un acto en Valencia junto a los que eran sus socios, Compromís. Entonces, la formación moraba creía que era posible asaltar los cielos y lograr el 'sorpasso' al PSOE y ese sentimiento se trasmitió en un acto en el que se congregaron miles de personas en la Fontenta. Ahora, tres años después, la situación es muy diferente y el partido morado no tiene previsto que Pablo Iglesias esté presente en la Comunitat en el último día de campaña.

Fuentes de Podemos confirmaron que el secretario general sí que visitará la Comunitat pero que será el día 17 de abril en un acto que todavía se está ultimando y que pretende reforzar la candidatura de Rubén Martínez Dalmau, aspirante de la formación morada a la presidencia de la Generalitat. Esta situación confirma el cambio en la estrategia de Iglesias, que prevé que el mitin final tenga lugar en Madrid. Una situación que llama la atención debido a que hace tres años fue el único de los cuatro grandes candidatos que eligió cerrar la campaña en la periferia. Además, se une el hecho de que el 28 de abril será la primera ver que habrán elecciones generales y autonómicas el mismo día en la Comunitat, siendo una particularidad que no se da en otra región. Esta cita electoral conjunta sí que ha provocado que Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera fuercen sus agendas para estar el último día tanto en Valencia como en Madrid.

Uno de los principales motivos que ha llevado a Podemos evitar cerrar la campaña en la Comunitat es que ya no cuentan con el mismo respaldo que en anteriores convocatorias ya que no acudirá a las urnas en coalición con Compromís pese a que mantiene el pacto con Izquierda Unida. La relación entre las dos formaciones ha cambiado mucho durante los últimos años y ya se ve muy lejana aquella época en la que Mónica Oltra compartía escenario con Pablo Iglesias y otros referentes de las denominadas confluencias. Compromís dio portazo a Podemos para compartir una candidatura en las elecciones autonómicas y locales y esa situación llevó a que cuando fueron convocadas las generales se diera por perdido un pacto que no tendría sentido que sólo se diese en determinadas citas.

El deterioro de las relaciones entre los dos exsocios ha coincidido con la debacle de Podemos en toda España. El proyecto de Iglesias ha vivido un goteo de abandonos de importantes cargos que desbordó cuando Íñigo Errejón fue cesado. Del mismo modo, el partido quedó en una posición complicada con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Estos acontecimientos han provocado que las perspectivas de Podemos sean mucho menores y que ahora se trabaje para tratar de que la caída que vaticinan todas las encuestas no sea tan grave. En la Comunitat, tras ser segunda fuerza en las anteriores generales cuando se acudió con Compromís, las opciones son menores y se pronostica que se pasaría de cinco a tres representantes. Aunque la mayor caída se espera en las autonómicas, donde el partido ni tan siquiera llegaría al 7% de los votos.