Podemos cree que prorrogar las cuentas del Consell «no es deseable» Naiara Davó dice que su grupo «no consentirá» recortes en Vivienda, la única conselleria que dirige dentro del Botánico Viernes, 11 octubre 2019

valencia. La portavoz de Unidas Podemos en Les Corts, Naiara Davó, aseguró ayer que su partido no consentiría «ningún tipo» de recortes presupuestarios en políticas de vivienda, dentro del plan de ajuste del Consell por la situación de las arcas valencianas: «Ahí está el límite, no se puede cruzar»., dijo en una entrevista a Europa Press, en la que defiende que los ajustes se centrarán en las partidas que no se podrán ejecutar antes de que finalice 2019.

La portavoz de Unidas Podemos asegura que el Botánico es «consciente de que no hay que tocar ningún derecho social», Davó descartó que los ajustes puedan afectar a la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Arquitectura Bioclimática que dirige su compañero de partido Rubén Martínez Dalmau: «En todo lo que tenga que ver con la emergencia habitacional no puede hacerse ningún tipo de ajuste». «En ningún caso», insistió, podrán llegar a mermas de 50 millones, pues «no hay ninguna partida tan alta» en Vivienda. Y aseguró que «cada conselleria habla directamente con el conseller sobre la posibilidad de hacer ajustes en partidas que no se podrán ejecutar», después de que la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, dijera la semana pasada que desconoce los detalles del PEF.

Por otro lado, sobre la posibilidad de prorrogar los presupuestos de la Generalitat en 2020, cree que «nunca» sería el escenario deseable para Podem, «y menos» al venir de una legislatura en la que no estaban en el gobierno. «Pero el contexto no depende exclusivamente de nosotros», recuerda.Las políticas de vivienda es, precisamente, donde cree que debería concentrarse el aumento del presupuesto si salieran adelante unas nuevas cuentas.