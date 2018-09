Podemos calienta la reunión con Puig con críticas a su política de vivienda La formación morada cree que las medidas del Consell para frenar la escalada de los precios del alquiler llegan tarde y son ineficaces A. G. R. VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:08

Podemos sigue en su empeño por erigirse como un actor decisivo en los próximos meses. Es el camino que quiere seguir la formación para llegar a los comicios con al menos la sensación entre sus votantes de que, lejos de ser una mera comparsa en el Pacto del Botánico, han ejercido un rol reivindicativo y han impulsado acciones en el Consell. Si hace dos días, las críticas arreciaban con las iniciativas de los socialistas en determinados proyectos urbanísticos -Puerto Mediterráneo, el PAI del Grao o la cala Portixol en Xàbia- ayer fue el turno de la política de vivienda del Consell. Un mensaje que se difunde 24 horas antes de la reunión que hoy mantendrá el presidente Puig con el síndic de Podemos, Antonio Estañ. Se trata de la segunda cita en menos de una semana de ambos líderes. Mientras la primera fue calificada como un encuentro privado, hoy se informará a los medios de comunicación.

El problema del alquiler se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Consell ante la dificultad de intervenir en un mercado tan particular, con la escasez de viviendas a precios asequibles. Tanto inquilinos como propietarios son conscientes de que la escalada de precios resulta insostenible. Podemos considera que el anuncio realizado por la Conselleria de Vivienda en agosto de analizar las zonas con mayor presión en los precios del alquiler -no existe un índice oficial- y estudiar medidas para controlar su incremento «llega tarde y no es eficaz».

El coordinador del grupo parlamentario de Podemos, César Jiménez, manifestó que «la burbuja del alquiler privado que la Conselleria parece haber descubierto ahora es una constante que lleva más de tres años en ascenso». Además, advirtió de que «no tiene sentido iniciar ahora una fase de estudio y comprobación, que retrasaría más intervenir sobre una realidad creciente».

A su juicio, «lo que hace falta es implementar ya medidas que corrijan el problema antes de que sea demasiado tarde». Algunas de esas iniciativas, según recordó, las propuso su grupo durante la elaboración de los Presupuestos de 2018 y en Les Corts, pero «la falta de agilidad por parte de la Conselleria imposibilita a estas alturas acabar con el problema». Consideró que el anunciado estudio parece más un «lavado de cara asumiendo que ya no queda tiempo y buscando una redención anticipada». Otras propuestas factibles figuran ya en la Ley de Función Social de la Vivienda, como el mapeo de viviendas vacías, «que ya podría haberse efectuado desde el momento de la aprobación de la ley».

Sin embargo, criticó que Vivienda «prefirió trasladar esta responsabilidad a los municipios y, además, excusándose en el recurso de inconstitucionalidad que sólo afectaba a unos artículos determinados-, han acabado por sepultar una ley importante y positiva que ya no tendrá recorrido eficaz esta legislatura». Podemos alertó de que familias con recursos económicos están siendo expulsadas del mercado ante el brutal incremento de precios.

Los alquileres en Valencia se han disparado en hasta tres distritos de la ciudad por encima del 30%. Aunque el precio medio de un alquiler en Valencia se situó en 732 euros al término de 2017, y experimentó un alza del 13,31% anual, tres zonas han crecido casi el triple, se trata de Rascanya (36,76%), Algirós (35,9%) y Benicalap (32,85%). En todo caso, sólo Algirós supera el precio medio de la ciudad y quienes tiran realmente del global son los distritos más caros. Se trata, principalmente, del Ensanche, a un precio de 1.417 euros tras subir un 26,86% en un año, por el empuje de barrios como Ruzafa o el Pla del Remei, según los datos de Mitula Group.