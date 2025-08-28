Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Irene Montero, en un acto de Podemos EFE

Podemos asegura que Sánchez presentará Presupuestos para perderlos y justificar el adelanto electoral

Irene Montero cierra la puerta a una alianza con Sumar y carga contra los presidentes autonómicos del PP por «competir en racismo» con Vox: «Si los menores no fueran negros no existiría este debate»

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:17

Podemos sigue alimentando la idea de que Pedro Sánchez apostará por un adelanto electoral. La exministra de Igualdad y eurodiputada de la formación morada, Irene ... Montero, ha asegurado este jueves que la legislatura está muerta y que la intención del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado, como ha anunciado, no obedece más que a un estrategia de «precampaña electoral» para perderlos y tener el argumento servido en bandeja para convocar a los españoles a las urnas.

