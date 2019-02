Podemos acusa al PSPV de no respetar «las prioridades» del pacto del Botànic

Si por algo se va a caracterizar esta primera mitad de 2019 va a ser por las sucesivas citas electorales que van a marcar la agenda política. Esta situación de precampaña se notó ayer en Les Corts en algo que no suele generar fricciones, el orden del día del próximo pleno. Tras la junta de portavoces, Podemos arremetió contra los socialistas por no respetar «las prioridades» del pacto del Botànic que comparten con ellos y Compromís. Unas declaraciones que no gustaron nada al PSPV, que criticó que su socio busque alianzas con PP y Ciudadanos para forzarles.

El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, destacó que, tras un «intenso debate», su «generosidad» permitió incluir en el próximo pleno la modificación de la ley se Seguridad ferroviaria, una «prioridad botánica», y la ley de titulizaciones hipotecarias, que dará transparencia a los consumidores. Estañ reprochó al PSPV que lleve al pleno un asunto que no era una «prioridad» de los partidos del Botànic ni para lo que queda de legislatura, como la eliminación del segundo médico en los festejos taurinos, y que se le dé «celeridad» frente a cuestiones de seguridad ferroviaria o vivienda. Según dijo, mientras se respeten los acuerdos del Botànic, no habrá «puntos de fricción» por parte de Podemos, pero cuando no sea así los exigirán.

Por su parte, Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, quiso agradecer a Compromís «su lealtad» al Consell en período preelectoral aunque indicó «que de Podemos no puedo decir lo mismo». Los socialistas consideran que «los cálculos electorales» están llevando a la formación morada a posiciones que no comprende ya que consideró que se ha aliado con PP y Ciudadanos para pactar la futura ley de seguridad ferroviaria. «Cuando hay una coincidencia entre populares, ciudadanos y Podemos algo está pasando» sentenció el portavoz del PSPV.