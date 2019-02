EL PODEMISTA MÁS TRIPARTITO DICE ADIÓS Antonio Montiel. / EFE Antonio Montiel, ex síndic en Les Corts | El cabeza de lista de Podemos en 2015 renuncia a las elecciones cansado de luchas internas y decepcionado por la política real BURGUERA Jueves, 21 febrero 2019, 23:52

Antonio Montiel admite que cuando Íñigo Errejón tenía mucha mano en Podemos y él se incorporó al proyecto morado en la Comunitat no esperaba alcanzar la relevancia política que le situó al frente de la lista podemista en las elecciones de 2015, pero así fue. Nacido en Jaén en 1958, volverá a su puesto como secretario de la Administración Local tras cuatro años intensos, de los que dice no arrepentirse pero que le dejan un retrogusto avinagrado como vino picado. Ayer dijo adiós. Anunció que renuncia a participar en las próximas elecciones. Se vuelve a su puesto de secretario municipal en Albal.

Lo único relativamente fácil para Montiel estos años fue convertirse en el cabeza de lista de los comicios que situaron a los firmantes del Pacto del Botánico al frente del Consell. A costa de su dinero. Pasó a cobrar un 20% menos. Durante meses, tras renunciar a su plaza público, tiró de sus ahorros hasta que se convirtió en el portavoz podemista en Les Corts. A partir de las elecciones descubrió dónde se había metido. Venía de un activismo social bisoño. Meses antes de conocerse su llegada a la política convencional presentó en Les Corts una iniciativa legislativa popular para reclamar la reapertura de la televisión pública, y durante años estuvo vinculado a movimientos como 'Salvem l'Horta'. Cuando se conoció su fichaje por Podemos, desde la ortodoxia del Bloc se filtró su coqueteo con los nacionalistas. Ahora se había convertido en un fichaje morboso para el PSPV dentro del escenario de rumorología propio de la confección de listas. Porque Montiel fue el síndico más tripartito del Botánico hasta que en mayo de 2017 fue descabalgado del poder por esos jóvenes a los que al inicio de la legislatura no supo, no pudo, no quiso o no quisieron ponerse de su lado. Destacados diputados del PP, Cs, Compromís y PSPV admiten que no hubiese desentonado en ninguna de las tres bancadas botánicas. Con ramalazos posibilistas al estilo socialista, de fuerte sensibilidad social y ecologista, representaba esa transversalidad algo ambigua y un punto ingenua con la que Podemos dijo arrancar. Nada más pisar la arena política se tropezó con una negociación a cara de perro entre socialistas y nacionalistas para firmar el Pacto del Botánico, que le dejó patidifuso por cómo se desplegaron instintos muy primarios y a la que dedica parte del libro que prepara sobre los años botánicos, cerrados con el desencanto del que se siente peor tratado en su casa que fuera.

Esas luchas internas le minaron por dentro; la realidad de la política, por fuera. No supo convivir con la brecha generacional inherente al Podemos primigenio. Encajó mal la ambición juvenil y la infantilidad política de algunos compañeros, que ahora insinúan que se va porque no tenía posibilidades de repetir como diputado. Ayer pidió el voto para la izquierda, pero no específicamente para Podemos, partido sobre el que se despachó a gusto y para el que seguirá trabajando hasta el final de la legislatura: «Cada vez se parece más a una vanguardia izquierdista al viejo estilo. Los egos y las familias han logrado que nos hayamos perdido el respeto. Ni los tiempos ni Podemos son los de antes y es urgente volver a una política de base y no de aparatos. Prima más el intentar imponerse a otros en lugar del trabajo cooperativo y plural. Hemos perdido una oportunidad y es triste. Miramos los movimientos sociales desde fuera, como dirigentes, no como participantes». Y adiós.