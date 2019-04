Plazos ajustados para alcanzar el pacto con EU para las locales

Podemos cerró una candidatura conjunta con Esquerra Unida (EU) para las elecciones autonómicas y generales pero en determinados municipios como Valencia aún no se ha podido alcanzar la confluencia y el tiempo se agota. Durante esta semana han continuado los contactos entre las dos formaciones pero las negociaciones aún no han llegado a buen puerto y cada vez queda menos tiempo.

Los plazos son muy ajustados porque el último día para presentar coaliciones es el 12 de abril y, en el caso de que se llegue a un pacto, es necesario convocar una consulta a las bases para que lo refrenden. Por lo que el acuerdo no podría darse en el último mento. En este contexto, fuentes de EU, afirmaron que hoy el partido reúne a su dirección y se pronunciará acerca del posible acuerdo. Por el momento no se puede descartar que Podemos y EU no logren llegar a un pacto. Una situación que inquieta a PSPV y Compromís, que ven muy complicado que se pueda reeditar el tripartito si Podemos no comparte lista con EU al ser probable que alguna de las formaciones se quede fuera del consistorio.